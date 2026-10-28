Rifiuti marini da recuperare e trasformare, finanziato il progetto MARECO del Porto di Pisa

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La Regione Toscana ha approvato il contributo per l’iniziativa che coinvolge imprese toscane e Università di Pisa. L’obiettivo è sviluppare nuovi prodotti dai materiali raccolti

PISA – Recuperare i rifiuti marini e portuali e trasformarli in materiali da impiegare in nuovi prodotti. È l’obiettivo di MARECO – “Risorse MARine per l’ECO-innovazione”, il progetto promosso e coordinato da Porto Turistico di Pisa Marine Resort Srl, per il quale la Regione Toscana ha approvato un contributo a fondo perduto.

Il finanziamento è stato concesso con il decreto dirigenziale numero 22858 del 10 ottobre 2026, nell’ambito del bando Ricerca e Sviluppo RS1 del 2025, finanziato dal programma PR FESR 2021-2027.

Il partenariato riunisce Laviosa e Labromare di Livorno, Tecnocreo di Carrara, Manifattura Maiano di Campi Bisenzio e Curyos di Prato, insieme al Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa. Il progetto si avvale inoltre della consulenza scientifica di Archa Srl.

Come spiega Michele Magri, HSE Manager del Porto e responsabile scientifico del progetto, i rifiuti marini sono eterogenei e complessi da gestire, soprattutto nelle marine turistiche vicine alle foci dei fiumi. MARECO punta quindi a costruire una filiera integrata, collegando le aziende specializzate nella raccolta con le realtà produttive interessate al recupero degli scarti. Il traguardo è realizzare prodotti validati in ambiente operativo e pronti alla commercializzazione.

«Siamo particolarmente orgogliosi del riconoscimento della qualità del progetto presentato», afferma Magri, richiamando l’impegno ambientale del Porto sotto la guida dell’amministratore unico Simone Tempesti.

Tra le iniziative già sperimentate figura una centralina alimentata da sole, vento e moto ondoso, progettata da Dogma Energia, società del Gruppo Pretto con sede a Perignano. Il sistema integra una pensilina fotovoltaica, un palo microeolico, una boa in mare e un accumulatore, fornendo energia per la ricarica dei mezzi elettrici utilizzati nelle attività e nella mobilità interna del porto.

Last modified: Ottobre 28, 2026