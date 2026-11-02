Rifiuti a Pisa, nuovi cassonetti con tessera in quattro quartieri: distribuzione dal 19 novembre

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Il sistema si estende a Sant’Ermete, San Giusto, San Marco e Porta a Mare ovest. Assemblee pubbliche il 10 e il 12 novembre per spiegare le novità

PISA- Si amplia a Pisa il sistema di misurazione dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati, in vista della futura introduzione della tariffazione puntuale. Le nuove aree interessate sono Sant’Ermete, San Giusto, San Marco e Porta a Mare ovest, con modalità di raccolta differenti a seconda delle zone.

Da giovedì 19 novembre inizierà la distribuzione delle tessere elettroniche necessarie per utilizzare i contenitori ad accesso controllato. Prima di questa fase sono previste due assemblee pubbliche per illustrare il funzionamento del servizio.

A Sant’Ermete, Porta a Mare ovest e nell’area di via Fra Mansueto a San Giusto saranno introdotti cassonetti stradali ad accesso controllato per tutte e cinque le frazioni: organico, carta, vetro, multimateriale e indifferenziato. L’apertura sarà possibile con la tessera personalizzata oppure tramite l’app SIGMA GEOFOR, utilizzando le credenziali consegnate insieme alla tessera.

Nelle altre aree coinvolte di San Giusto e San Marco, invece, i nuovi cassonetti grigi riguarderanno soltanto l’indifferenziato. Carta, organico e multimateriale continueranno a essere raccolti porta a porta, mentre per il vetro resteranno disponibili le campane stradali.

Il percorso, avviato dal Comune nel 2025, punta a misurare il numero dei conferimenti dell’indifferenziato effettuati dalle singole utenze, incentivando la differenziata e riducendo i rifiuti non riciclabili e i costi di smaltimento.

«Sappiamo che ogni cambiamento nelle abitudini quotidiane richiede attenzione e una fase di adattamento», dichiara l’assessora all’Ambiente Elena Del Rosso. «Per questo vogliamo accompagnare i cittadini in questo percorso, garantendo informazioni chiare, occasioni di confronto e la disponibilità ad ascoltare eventuali difficoltà e segnalazioni».

Dove e quando ritirare le tessere

La distribuzione si svolgerà dal 19 novembre al 31 dicembre 2026, salvo proroghe, nei locali dell’ex Circoscrizione 4, in via Fratelli Antoni 1, al piano terra. Lo sportello sarà aperto, esclusi i festivi:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 ;

; martedì e giovedì dalle 14 alle 18.

È possibile prenotare un appuntamento sul sito www.geofor.it/pisa oppure chiamando il numero verde 800 959095. Dopo il periodo di distribuzione, le tessere potranno essere richieste scrivendo a tessere@geofor.it.

Le assemblee pubbliche

Due gli incontri informativi, entrambi alle 15:

martedì 10 novembre , per Sant’Ermete, nella sala parrocchiale della chiesa di Sant’Ermete, in via dei Sepolcri 1 ;

, per Sant’Ermete, nella ; giovedì 12 novembre, per San Giusto e San Marco, nella scuola secondaria di primo grado Renato Fucini, in via Fratelli Antoni 10.

Le strade interessate

A Sant’Ermete, dove i cassonetti serviranno tutte le frazioni, sono coinvolte via Cardinale Carlo Rossi, via Emilia (dispari dal 95 al 245/D e pari dal 212 al 352), via Ettore Socci (dal 17/A al 27), via Ferdinando Agostini della Seta, via Filippo de Boni, via Fratelli Bronzetti, via Giorgio Perlasca, via Giovanni Acerbi, via Giovanni Verità, via Giuseppe Bandi, via Giuseppe Sirtori, via Putignano (dispari dal 399 al 411 e pari dal 298 al 314), via Raffaele Rubattino e via Sacerdote Libero Raglianti.

Nella zona Fra Mansueto a San Giusto, il sistema per tutte le frazioni riguarderà via di Goletta (civici dall’8A all’8D), via Fra Mansueto (dispari dal 1 al 15 e pari dal 2 al 16) e via San Benedetto.

A Porta a Mare ovest, sempre per tutte le frazioni, saranno interessate corte di Gaddo, via Chiassatello, via di Viaccia, via Due Settembre, via Iacopo Arrosti, via Livornese (dispari dal 1 al 97 e pari dal 2 al 132), via Bernardo Maragone, via Nino Pisano e via Sandro Pertini.

A San Giusto e San Marco, i cassonetti per il solo indifferenziato serviranno corte Ulisse Cambi, largo Cesare Balbo, piazza Giuseppe Giusti, piazzale Aerostazione, piazzale Corradino D’Ascanio, piazzale Mario Cobianchi, via Agostino Bertani, via Agostino Depretis, via Alessandro da Morrona, via Alessandro Poerio, via Arcangelo Ghisleri, via Asmara, via Beato Agnello, via Beato Alberto, via Caduti di Sarajevo, via Caduti nei Lager Nazisti, via Cannicci, via Cariola, via Carlo del Prete, via Carrareccia, via Giovanni Conti, via dei Cappuccini, via del Martello, via della Ferrovia, via dell’Aeroporto, via dell’Omodarme, via di Goletta (esclusi i civici dall’8A all’8D), via di Pancale, via di Piaggetta e relativa traversa A, via Dogali, via Elvezio Cerboni, via Eugenio III, via Fra Mansueto (dispari dal 17 e pari dal 18), via Francesco de Pinedo, via Fratelli Antoni, via Fratelli Bandiera, via Giuseppe Ferrari, via Giuseppe Mazzoni, via Giuseppe Montanelli, via Giuseppe Sainati, via Goffredo Mameli, via Guglielmo Marconi, via Italo Possenti, via Leopoldo Pilla (dispari dal 17 e pari dal 10), via Madre Teresa di Calcutta, via Maurizio Quadrio, via di Mezzo, via Nicola Zucchelli, via Pasquale Pardi, via Pier Giorgio Ballini, via Quarantola (dispari dal 1 al 35 e pari dal 2 al 46/A), via San Bonaventura, via San Donnino, via San Giusto, via San Marco, via Santa Bona, via Sant’Agostino, via Sant’Ambrogio, via Sant’Anselmo, via Santi Efisio e Potito, via Torrini e via Vignaglia.

L’elenco delle strade e dei civici, insieme alle istruzioni per il ritiro delle tessere e l’utilizzo dei contenitori, è disponibile anche nei materiali informativi e sul sito Geofor.

Last modified: Novembre 2, 2026