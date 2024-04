Rievocando la tragedia della Moby Prince: “M/T Moby Prince 3.0” in scena al Teatro Nuovo di Pisa

Scritto da admin• 1:22 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Giovedì 18 aprile alle 21 presso il Ridotto del Teatro di Pisa (Sala Titta Ruffo, via Palestro 40), verrà rappresentato “M/T Moby Prince 3.0”. Questo spettacolo, della durata di 70 minuti, rievoca la tragedia della Moby Prince, la più grande tragedia della Marina Civile Italiana, avvenuta il 10 aprile 1991, che ha causato la perdita di 140 vite umane.

La rappresentazione, presentata per la prima volta in città, è realizzata in collaborazione con il Comune di Pisa e offre l’ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria tramite email (grufoegrufo@gmail.com).

La storia ripercorre gli eventi dall’incidente fino alle recenti Commissioni Parlamentari d’Inchiesta, dando voce alle vite comuni, ai ricordi dei testimoni e ai documenti giuridici. Utilizzando il motion design e l’archivio audiovisivo, lo spettacolo offre un racconto corale che coinvolge lo spettatore attraverso l’interazione visiva e narrativa. Si tratta di un’opportunità per riflettere sull’enormità della tragedia e sulle sue implicazioni.

“M/T Moby Prince” è stato presentato per la prima volta nel 2006 e successivamente in vari teatri italiani. In occasione del 30° anniversario della tragedia, è stato rivisto e aggiornato in una nuova versione 3.0, con un testo riveduto e due nuovi interpreti.

Lo spettacolo è coprodotto dal Teatro Nazionale di Genova e realizzato in collaborazione con le associazioni familiari delle vittime. La regia video e il sound design sono curati da Fabio Fiandrini, il disegno luci da Davide Riccardi e la produzione è di Grufo e Grufo e La Nave Europa.

Puoi vedere il trailer dello spettacolo a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=nIroOTcaoL4

Last modified: Aprile 15, 2024