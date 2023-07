“Ridiamoci sopra” con Salvadori e Marmugi sul palco di Eliopoli Summer

Scritto da admin• 2:59 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

CALAMBRONE – Domenica 16 luglio ore 22 sul palco di Eliopoli Summer arriva la “strana coppia comica” formata da Graziano Salvadori e Claudio Marmugi.

“Strana” ma fino ad un certo punto, perché i due monologhisti collaborano da tempo con spettacoli di successo. Insieme hanno partecipato a diverse trasmissioni televisive, come “Comici 5.0”, andata in onda durante l’inverno su 50 Canale. Quello che i due artisti proporranno a “Eliopoli” domenica 16 luglio alle 21.30 è uno spettacolo dal titolo “Ridiamoci sopra”, show comico che li vede alternarsi sul palco a parlare del mondo circostante. Non mancheranno personaggi celebri della loro carriera artistica e pezzi televisivi.

Graziano Salvadori, attore, cabarettista e regista, ha debuttato col fenomeno “Vernice Fresca”/“Aria Fresca”, trasmissione culto degli anni Novanta passata in pochi anni dalle televisioni locali toscane a Telemontecarlo, presentata da Carlo Conti. Decine per lui le esperienze televisive in Rai (“Domenica In”, “Cocco di Mamma”, “Stasera mi butto”, “Quelli che il calcio”). Per decenni ha lavorato in coppia con Niki GIustini (celebri i loro “Fratelli Atto”), che ha anche diretto nel film “Sarebbe stato facile” (2013). Salvadori inoltre ha partecipato come attore a decine di film, da “La pazza gioia” di Paolo Virzì e ai “Delitti del BarLume”, da “Zitti e mosca” di Alessandro Benvenuti a “Non ci resta che ridere” di Alessandro Paci.

Claudio Marmugi, autore comico e cabarettista, scrive per il Vernacoliere dall’età di 14 anni (adesso ce ne ha cinquanta). Tra il 2004 e il 2007 ha partecipato a “Zelig Off” e “Zelig Circus” come scopritore di plagi musicali. Ha interpretato una ventina tra film e serie televisive, tra cui “La prima cosa bella” di Paolo Virzì, “Romanzo famigliare” di Francesca Archibugi. Nei “Delitti del BarLume” fa un personaggio fisso: il giornalista locale inviato sulle scene del crimine. Lo spettacolo, adatto a tutti i tipi di pubblico, è la classica occasione, per passare due ore divertendosi e trovare una chiave buffa per guardare il mondo.

Last modified: Luglio 12, 2023