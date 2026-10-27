Riconoscimento ai professori Di Fulvio e Battellino: all’IPSIA Pacinotti di Pontedera la gratitudine delle istituzioni per aver contribuito a salvare la vita a uno studente

Written by Redazione• 4:20 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

Targhe consegnate stamattina da Provincia di Pisa, Ufficio scolastico provinciale , Comune di Pontedera e scuola

PONTEDERA – Si è svolta nella mattinata del 27 ottobre all’IPSIA “A. Pacinotti” di Pontedera la cerimonia di consegna di due targhe di riconoscimento ai professori Carlo Di Fulvio e Fabrizio Battellino, per l’intervento che, con prontezza e lucidità, ha contribuito a salvare la vita a un giovane studente dell’istituto.

Lo scorso 6 ottobre il ragazzo ha avuto un malore di origine cardiaca nella palestra della scuola. Grazie al tempestivo soccorso dei due docenti, oggi lo studente è in fase di recupero ed è prossimo alle dimissioni ospedaliere.

Le targhe, promosse dalla Provincia di Pisa, dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa, dal Comune di Pontedera e dalla scuola, esprimono “stima e profonda riconoscenza” per un gesto di “straordinario valore umano e competenza professionale”.

La Dirigente scolastica Maria Giovanna Missaggia ha sottolineato l’importanza della collaborazione con la società civile per costruire una cultura della prevenzione, e ha ricordato la grande competenza e la capacità dei docenti nel prestare soccorso al ragazzo.

Il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori ha definito i due docenti “modelli di vita” per ragazze e ragazzi, al di là di quanto fatto in questa occasione.

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale , prof. Andrea Simonetti, ha dichiarato: “La presenza della scuola deve garantire il successo formativo dei ragazzi e delle ragazze collegato a ogni ambito della vita“. Ha inoltre sottolineato che sia in espansione tra le scuole del territorio provinciale un apposito progetto di promozione volto a implementare la cultura dell’utilizzo delle buone pratiche di primissimo soccorso e all’uso del defibrillatore per far si che ciascuno sia in grado di intervenire in situazioni di emergenza.

Per il Comune di Pontedera, infine, è intervenuto l’Assessore alle Politiche Scolastiche Francesco Mori: “È il caso di dire che la scuola salva le vite dei ragazzi. La scuola deve essere al centro della cura e delle attenzioni delle nostre istituzioni. Il benessere a scuola è fondamentale perché da qui inizia la cura delle proprie vite. Imparate dall’esempio dei vostri docenti, che oggi siamo qui a ringraziare perché hanno salvato una vita umana“.

Last modified: Ottobre 27, 2026