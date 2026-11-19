Written by Redazione• 2:12 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Coinvolti 16 dipartimenti. Quattro progetti del bando PRIN 2026 saranno coordinati a livello nazionale dall’Ateneo, altri due finanziati nel programma interdisciplinare PRIN Hybrid

PISA – Oltre 6,7 milioni di euro per 31 progetti di ricerca. È il finanziamento ottenuto dall’Università di Pisa attraverso i bandi PRIN 2026 e PRIN Hybrid, promossi dal Ministero dell’Università e della Ricerca. La pubblicazione delle graduatorie definitive si è conclusa il 13 novembre.

Nel dettaglio, 29 progetti PRIN 2026 hanno ricevuto un contributo complessivo di 6.256.150 euro. In quattro casi l’Ateneo assumerà il coordinamento nazionale, mentre negli altri 25 parteciperà con proprie unità di ricerca. A questi si aggiungono due progetti PRIN Hybrid, finanziati complessivamente con 496.122 euro.

Il risultato arriva in un contesto che il prorettore vicario Giuseppe Iannaccone descrive come particolarmente selettivo, con meno risorse e progetti di maggiore entità rispetto al precedente bando del 2022.

«In media, è stato finanziato un progetto ogni venti proposti, con un tasso di successo decisamente troppo basso per questo tipo di iniziative», osserva Iannaccone. In questo scenario, Pisa ha ottenuto il 3,14% dei finanziamenti assegnati alle università statali, rispetto al 3,04% del PRIN 2022. Una quota superiore anche al peso dell’Ateneo nella distribuzione del Fondo di finanziamento ordinario, pari al 2,78%.

I progetti PRIN 2026 coinvolgono 16 dipartimenti: Biologia partecipa a quattro progetti; Civiltà e forme del sapere, Fisica, Matematica e Scienze della Terra a tre ciascuno; Chimica e chimica industriale e Medicina clinica e sperimentale a due ciascuno. Altri nove dipartimenti sono presenti con un progetto ciascuno.

I due progetti PRIN Hybrid interessano invece Fisica e Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni.

Il PRIN 2026 sostiene progetti triennali di ricerca fondamentale realizzati attraverso collaborazioni tra università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. PRIN Hybrid punta sull’integrazione tra discipline scientifiche, tecnologiche, umanistiche, sociali e artistiche, anche in settori come intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, cybersicurezza e innovazione sanitaria.

Gli elenchi dei progetti finanziati sono disponibili sul sito dell’Ateneo: PRIN 2026 e PRIN Hybrid.

FOTO TRATTA DAL SITO DI UNIPI.

Last modified: Novembre 19, 2026