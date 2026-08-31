Retiambiente Spa seleziona personale tecnico

PISA – Retiambiente Spa ha pubblicato un avviso di selezione privatistica ad evidenza pubblica rivolto ad interni ed esterni per la formazione di più graduatorie da inserire con contratto a tempo pieno ed indeterminato per RetiAmbiente SpA e per le società da essa controllate: Esa SpA, Rea SpA, Aamps SpA, Geofor SpA, Ascit SpA, Sea Ambiente SpA, Ersu SpA, Lunigiana Ambiente Srl, Gea Srl, Asmiu Srl, Cermec SpA, Retiambiente Carrara Srl.
Maggiori informazioni sul reclutamento sono sul sito www.retiambiente.it, nella sezione Società Trasparente e relativa sottosezione dedicata alla “Selezione del personale“.Last modified: Settembre 1, 2026