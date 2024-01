Reparto di Neonatologia: i ringraziamenti di Sandro Cacciamano

Scritto da admin• 7:30 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Riceviamo e pubblichiamo volentieri i ringraziamenti da parte di Sandro Cacciamano al reparto di Neonatologia dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa, relative alla nascita dei gemellini e alla relative cure del post parto nel reparto pisano.

“Vorrei portare all’attenzione di tutti, perchè non da tutti conosciuta la NEONATOLOGIA, dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa, in particolare il Pronto soccorso pediatrico/neonatale aperto 24h su 24 e la Terapia Intensiva / sub intensiva, vissuti direttamente per un periodo di 30 giorni, che io personalmente non conoscevo, come tanti.



Il Reparto Magistralmente diretto dal Prof. Luca Filippi un luminare in questa specializzazione, non solo a livello locale ma Nazionale e Internazionale, coadiuvato da una equipe di medici e personale infermieristico altamente e professionalmente formati in neonatologia.

L’U.O. Neonatologia è centro di 3° livello per l’assistenza ai neonati sani e patologici dell’Area Vasta Nord-Ovest della Toscana. Vengono fornite assistenza a neonati a termine sani (NIDO e Rooming-in) e cure specialistiche ai neonati con patologia o pretermine, con età gestazionale < 37 settimane (Terapia Intensiva e/o Subintensiva Neonatale). I pazienti assistiti sono tutti quelli nati presso le UU.OO. di Ginecologia e Ostetricia della AOUP (INBORN) e, se necessario, neonati trasferiti da altri punti nascita dell’Area Vasta (OUTBORN). Su richiesta, viene attivato il Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale (STEN) con personale medico ed infermieristico della stessa U.O. di Neonatologia e mezzi di trasporto (ambulanze) attrezzati ad hoc. Oltre alla degenza ed allo STEN l’U.O. di Neonatologia garantisce anche le seguenti prestazioni: Presenza di neonatologo ed infermiere ad ogni reparto;

pronto soccorso Neonatale h 24 / 24 ;

Follow -Up ambulatoriale per i neonati-ex ricoverati e/o consulenza per esterni;

Attività e Organizzazione.



L’Unità Operativa di Neonatologia è suddivisa in:

il Nido, con il rooming-in, (n° 20 posti e 2 camere paganti) (tel 050 993247) nido@ao-pisa.toscana.it – la Terapia Sub-Intensiva (n° 16 posti letto) (tel 050 992654; fax 050 992611)

Terapia Intensiva Neonatale (n° 8 posti letto) (tel 050 993677; fax 050 992611)

Nella nostra UO vengono ricoverati neonati a termine sani o con patologia e neonati pretermine sia nati presso le UU.OO. di Ginecologia ed Ostetricia della AOUP sia trasferiti da altri punti nascita dell’Area Vasta Nord-Ovest Toscana. Pronto Soccorso Neonatale aperto h24 con servizio di Osservazione Breve Intensiva fino a 48 ore

E’ inoltre presente il centro NINA c/o Unita’ Operativa di Neonatologia responsabile Dott. Armando Cuttano

Il Centro NINA è un ponte tra Simulazione e Realtà attraverso l’approccio della simulazione e della realtà aumentata,

formiamo i professionisti sanitari che operano nei dipartimenti del Materno-Infantile

Il Centro di Formazione e Simulazione NINA, affrontando le tematiche offerte del Rischio Clinico, lavora con personale medico, ostetrico e infermieristico e con operatori socio-sanitari.

La comunicazione, lo studio delle interazioni nei team fino a scendere alla pratica clinica e alle abilità necessarie, sono tutte le vie praticate. La trasversalità del nostro operato ci porta ad avere sempre nuovi partner e ambiti d’azione. Realtà preziosa, al suo interno, è un laboratorio vero è proprio, dove vengono messi a punto prototipi di simulatori in collaborazione con l’Istituto di Biorobotica del Sant’Anna di Pisa. Inoltre il centro di Neonatologia come detto accoglie neonati dalla vasta aerea Nord-Ovest Toscana. E’ dotata inoltre di strumentazioni all’avanguardia come incubatrici, e il monitoraggio continuo del neonato, barelle strumentali idonee al trasporto su elisoccorso. Il giorno 28 dicembre scorso venivano dimessi Cacciamano Pittau Beatrice e Gabriele, dopo aver toccato 24 ore di terapia intensiva, e 29 giorni di terapia sub – intensiva, dove voglio esprimere tutto il mio ringraziamento per le cure portate scrupolose e professionalmente espresse ai massimi livelli.”

