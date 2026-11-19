Written by Redazione• 1:59 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Dal 20 novembre all’8 dicembre mostra a ingresso libero, laboratori, incontri, musica e performance. Sabato 21 l’inaugurazione con le artiste e le curatrici

PISA – Tintura botanica, sculture tessili, disegno, pittura e sperimentazioni con funghi e batteri. Sono i linguaggi di “Regni”, la mostra che aprirà venerdì 20 novembre alle 11 al Fortilizio della Cittadella, proponendo un percorso artistico ispirato alle diverse forme della vita naturale.

Promossa dal Comune di Pisa, l’esposizione nasce dal progetto “Richiami” ed è curata da Elvira Todaro ed Elisabetta Cardella. Riunisce le opere di Marie Astier, Elisabetta Cardella, Rachel Morellet ed Elvira Todaro, che interpretano piante, animali, funghi, alghe e batteri attraverso ricerche e materiali differenti, intervenendo nello spazio verticale della torre.

La mostra sarà visitabile fino a martedì 8 dicembre, con aperture dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’ingresso al Fortilizio è libero, con possibilità di accesso anche alla Torre Guelfa.

Accanto alle opere, un calendario di attività gratuite realizzato anche con la collaborazione del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa e della Scuola di Design dell’Accademia di Belle Arti di Carrara.

Il primo incontro sarà venerdì 20 novembre dalle 14.30 alle 16.30, con il seminario “Il tempo e il clima visti al microscopio”, a cura della ricercatrice Karen Gariboldi, nell’ambito dei “Venerdì del Dipartimento di Scienze della Terra”.

Sabato 21 novembre alle 15.30 si terrà l’inaugurazione alla presenza delle artiste e delle curatrici. Dalle 16 seguiranno “Palestinesi sono i tuoi occhi” con Fiorenza Guidi, musica, performance e danza, con gli interventi di Irene Mori e Amedeo Sorpreso, Chiara Ramacciotti, Milos, Parallelo Dance e Redj.

Domenica 22 novembre spazio ai laboratori: dalle 10 alle 12 “Mosse talmente le orecchie che la testa gli volò dalla finestra”, con Elisabetta Cardella, e dalle 12 alle 13 “Movimento della pianta”, con Elvira Todaro.

Il programma proseguirà domenica 29 novembre con l’incontro “Radice Presenza” di Carlo Cellai, il laboratorio di Todaro e, nel pomeriggio, l’esperienza di gruppo “La Benedizione della Volpe” di Giulia Statile, la performance “Giardino” e le presentazioni di “Agroecologia” di Francesca Pisseri e “Il giardino planetario” di Dario Boldrini.

Venerdì 4 dicembre, dalle 11 alle 13, torneranno gli appuntamenti con il Dipartimento di Scienze della Terra, tra cui “Geoquiz” con Duccio Bertoni. Domenica 6 dicembre sono previste attività dedicate alle mani e alle piante, la presentazione di “Cento saluti” di Rossella Casari, la performance “Fotosintesi” di Esteban Pozzuoli e “Il canto del marinaio” di Fausto Caricato.

Per informazioni e per prenotare le attività che lo richiedono: progettorichiamo@gmail.com.

Last modified: Novembre 19, 2026