“Regioni d’Europa” torna nel cuore di Pisa

Written by Redazione• 12:47 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il miglior cibo internazionale e artigianato di qualità in Piazza Vittorio Emanuele II

PISA – Banchi colorati, profumi e tradizioni tutte da scoprire per un weekend dal sapore internazionale nel fine settimana di Ognissanti. L’iniziativa “Regioni d’Europa” torna a Pisa con una nuova edizione, da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre in Piazza Vittorio Emanuele II.

L’evento, ormai diventato un punto fermo nel calendario pisano, è organizzato da Apeca e ConfCom Milano, Lodi, Monza e Brianza, in collaborazione con Fiva ConfCom e ConfCom Pisa, e rappresenta un’occasione unica per vivere tre giorni all’insegna della cultura, del gusto e dell’artigianato europeo.

Per tre giorni, dalle 9 del mattino fino a mezzanotte, il cuore di Pisa ospiterà oltre 50 espositori provenienti da tutta Europa, pronti a offrire prodotti tipici, artigianato e specialità culinarie da scoprire e degustare. Il percorso tra le bancarelle sarà un vero viaggio tra sapori da tutto il mondo, birre, dolci e specialità gastronomiche, artigianato europeo e creazioni originali e non mancheranno anche le eccellenze italiane: prodotti locali di qualità, idee regalo, tessuti, ceramiche e oggetti fatti a mano.

“Siamo orgoglio di tornare a Pisa per il quinto anno consecutivo con un format avvincente e apprezzato in tutte le città italiane come Regioni d’Europa” le parole del presidente nazionale Fiva ConfCom Giacomo Errico. “L’idea è semplice: portare in piazza il meglio dell’Europa, per un’esperienza che unisce gusto, curiosità e voglia di stare insieme, in un momento di incontro tra culture diverse, in cui ciascuno possa scoprire sapori e tradizioni che difficilmente arrivano fino a noi, permettendo veramente di girare il mondo senza muoversi dalla città”.

“Siamo davvero soddisfatti che Pisa torni ad ospitare questa iniziativa” afferma il direttore generale di ConfCom Pisa Federico Pieragnoli “Un motivo di grande soddisfazione e orgoglio, che conferma la qualità dell’accoglienza del nostro territorio. L’obiettivo era quello di rendere questo mercato un appuntamento annuale e possiamo dire di esserci riusciti”.

“Ringraziamo gli organizzatori per aver voluto fortemente il ritorno di questa importante manifestazione a Pisa” afferma il presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo. “Regioni d’Europa è un format che funziona in tutta Italia, conosciuto per la qualità dei banchi e per il servizio offerto ad avventori e clienti. Ci sono tutte le premesse per vivere un bellissimo fine settimana all’insegna del gusto e dello shopping”.

Last modified: Ottobre 28, 2026