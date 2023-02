Reggina – Pisa, le formazioni ufficiali

Scritto da admin• 1:13 pm• Pisa SC

PISA – Alle ore 14 Reggina e Pisa scendono in campo al “Granillo” nella ventiquattresima giornata del campionato serie BKT.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Alla fine mister D’Angelo che deve fare a meno di Mastinu e Marin squalificati e Torregrossa ancora out per infortunio sceglie l’opzione dell’unica punta, Moreo con Sibilli inizialmente in panchina e Matteo Tramoni al fianco di Morutan come a Genova. Davanti a Nicolas ci sono Barba e si rivede Hermannsson preferito questa volta a Rus con Beruatto sulla corsia di sinistro. Esordio in maglia nerazzurra per Gargiulo dal primo minuto con Tourè che parte inizialemente dalla panchina e pronto a subentrare. La Reggina risponde con il medesimo modulo, il 4-3-2-1. Davanti a Contini spazio a Cionek e Terranova. A centrocampo ci sono Fabbian, Crisetig ed Hernani Jr. Rivas e Menez giocano a supporto di Strelec unica punta. Sono quasi duecento i supporters nerazzurri che hanno deciso di seguire la squadra al Granillo.

REGGINA – PISA 0-0

REGGINA (4-3-2-1): Contini; Pierozzi, Cionek, Terranova, Gagliolo; Fabbian, Crisetig, Hernani Jr; Rivas, Menez; Strelec. A disp. Aglietti, Colombi, Loiacono, Gori, Cicerelli, Bouah, Galabinov, Di Chiara, Lombardi, Canotto, Bondo, Liotti. All. Filippo Inzaghi.

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Barba, Hermannsson, Beruatto: Esteves, Nagy, Gargiulo; Morutan, M. Tramoni; Moreo. A disp. Guadagno, Livieri, Caracciolo, Gliozzi, Tourè, Sibilli, Zuelli, Masucci, De Vitis, Rus, Tramoni L.. All. Luca D’Angelo.

ARBITRO: La Penna della sezione di Roma 1 (Ass. Tolfo – Zingarelli). Quarto uomo: Saia. VAR: Nasca. AVAR: Baroni.

Last modified: Febbraio 11, 2023