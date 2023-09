Serie BKT. Reggiana – Pisa 0-0

Scritto da admin• 7:57 pm• Pisa SC

PISA – Dopo il successo di Piacenza contro la FeralpiSalò il Pisa in campo al Mapei Stadium nel turno infrasettimanale con la Reggiana.

di Antonio Tognoli

IL PRIMO TEMPO. Il Pisa scende in campo in giallo al Mapei Stadium, che a tre giorni da Sassuolo-Juventus, propone un bel colpo d’occhio con oltre novemila spettatori (1.100 arrivati direttamente da Pisa). L’inizio è buono per i nerazzurri che fraseggiano molto bene. Il primo tiro verso la porta dei nerazzurri è di Arena, ma il suo destro si perde sopra la traversa. La risposta della Reggiana è in una conclusione di Antiste, palla che scheggia la traversa, ma il direttore di gara aveva già fermato l’azione con la palla che era uscita. Al 15’ Antiste salta Beruatto e serve Gondo che va alla conclusione Nicolas respinge e poi Canestrelli mette di testa in angolo. Pericolo scampato per il Pisa che in questo caso ha lasciato troppo spazio all’iniziativa della Reggiana. Marin è il primo ammonito del match per un fallo ingenuo in una zona del campo innocua. Il Pisa però c’è. Barbieri ruba palla sull’out di destra a Pieragnolo e pesca in area Piccinini il quale calcia a botta sicura forte ma centrale, palla facile per Bardi che respinge. Gara molto fisica e dispendiosa per entrambe le squadre che commettono molti errori. Leverbe ancora in difficoltà su Gondo è costretto a commettere fallo al limite. Fortuna che Kabashi alza sopra la traversa con il mancino da posizione favorevole. Gara comunque giocata con intensità da parte delle due squadre, senza tatticismi esasperati. Il Pisa chiede un fallo di mano in area intorno alla mezz’ora, ma Santoro considera involontario lo stop di Marcandalli. Kabashi ha la possibilità di un altro tiro cross, ma calcia nuovamente alto. Pieragnolo autore di una trattenuta su Arena lanciato a rete pareggia il conto delle ammonizioni. Al 38’ Barberis direttamente da calcio di punizione pesca Moreo che di testa non riesce ad imprimere la forza giusta alla sfera, Bardi blocca. Azione che sfuma anche poco dopo con lo stesso Moreo che tenta di autolanciarsi, ma commette fallo su Romagna. Al 42’ è ancora il Pisa a farsi pericoloso: Piccinini lancia Arena verso la porta ma il suo destro è respinto con i piedi da Bardi e sul tap-in Piccinini da buona posizione alza la mira. Buon momento per il Pisa che prima del riposo (un minuto di recupero) ci prova ancora con Beruatto ma il suo sinistro finisce di poco alto sopra la traversa.







REGGIANA – PISA 0-0





REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Sampirisi, Marcandalli, Romagna, Pieragnolo; Bianco, Kabashi, Crnigoj; Portanova; Gondo, Antiste. A disp. Satalino, Rozzio, Djamanca, Cigarini, Lanini, Fiamozzi, Libutti, Pettinari, Nardi, Szyminski, Pajac, Girma. All. Alessandro Nesta

PISA (4-3-3): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Marin, Barberis, Piccinini, Arena, Moreo, Jureskin. A disp. Loria, Caracciolo, Torregrossa, Touré, Nagy, Mlakar, Esteves, Vignato, Masucci, De Vitis, Calabresi, Veloso. All. Alberto Aquilani.

ARBITRO: Santoro della sezione di Messina

NOTE: serata fresca. Ammoniti Marin (P), Pieragnolo (R). Angoli 2-2. Rec pt 1’.

