Written by Redazione• 3:26 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Dal 20 novembre al 24 dicembre artigianato, prodotti sostenibili e specialità dei laboratori carcerari. Gli acquisti sosterranno i progetti sanitari dell’associazione

PISA – Un regalo per sostenere il diritto alle cure. Dal 20 novembre al 24 dicembre torna a Pisa il negozio di Natale di Emergency, in via Palestro 39, con proposte di artigianato, abbigliamento, libri e prodotti alimentari provenienti da cooperative sociali e percorsi di reinserimento lavorativo.

Lo spazio sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20. Gli acquisti contribuiranno a sostenere i progetti con cui l’associazione offre assistenza sanitaria gratuita alle vittime delle guerre e della povertà.

Tra gli articoli con il logo Emergency ci saranno l’agenda e il calendario 2027, le magliette con messaggi di pace, comprese quelle realizzate con Altan e la Pimpa, e la graphic novel “Il Diavolo Muto”, che raccoglie otto racconti illustrati basati su testimonianze raccolte nella Striscia di Gaza.

Spazio anche all’artigianato dall’Italia e dal mondo: dagli orsetti di pace cuciti a mano in Afghanistan ai vetri di Herat, dai gioielli in ceramica iraniani ai saponi di Aleppo, fino agli accessori e agli oggetti realizzati con materiali riciclati.

Una parte dell’offerta sarà dedicata ai prodotti dell’economia carceraria, con dolci, biscotti, composte e altre specialità di realtà come Idee in Fuga, L’Arcolaio, Pasticceria Giotto e Sprigioniamo Sapori. Presenti anche i biscotti di FrollaLab, progetto che favorisce l’inserimento lavorativo di giovani con disabilità.

Non mancheranno le proposte legate alla sostenibilità, tra cancelleria da materiali di recupero, cosmetici solidi e prodotti biologici. Tra le novità del Natale 2026, la tote bag rossa Emergency per comporre ceste regalo personalizzate, nelle quali inserire anche il panettone “Fatto per bene”, realizzato con la pasticceria Vergani.

Per chi preferisce acquistare a distanza è disponibile lo shop online di Emergency. Attraverso Emergency Gift è inoltre possibile sostenere visite, farmaci e cure oppure contribuire al carburante della nave di ricerca e soccorso Life Support, accompagnando la donazione con un biglietto d’auguri virtuale.

Informazioni sugli Spazi Natale su www.emergency.it/negozi-natale.

Last modified: Novembre 16, 2026