Rachele Compare (Fdl): “Proposta di una panchina inclusiva in memoria di Alessandro D’Anteo: un gesto di impegno verso l’accessibilità e l’inclusione sociale”

PISA – La Consigliere Comunale Vice Capogruppo di Fratelli D’Italia, Rachele Compare, ha presentato una mozione al Consiglio Comunale con l’obiettivo di promuovere l’installazione di una panchina inclusiva intitolata ad Alessandro D’Anteo, in memoria del suo fondamentale impegno nella lotta per l’abbattimento delle barriere architettoniche, fisiche, sensoriali e mentali.

“Questa mozione nasce dal ricordo di un amico e collega con il quale ho avuto il privilegio di collaborare per portare avanti battaglie che ci stavano a cuore, come la sensibilizzazione verso il tema delle barriere architettoniche. Alessandro, che è stato uditore nella 2ª Commissione Permanente che oggi presiedo, ha dedicato la sua vita a migliorare l’accessibilità e la qualità della vita delle persone con disabilità, contribuendo a una società più inclusiva”, ha dichiarato Rachele Compare.

La proposta di installazione della panchina si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e azioni concrete verso l’inclusione sociale, già da tempo portato avanti dal Comune di Pisa. La panchina sarà progettata secondo gli standard più alti di accessibilità, per garantire l’uso da parte di tutte le persone, in particolare quelle con disabilità motorie, sensoriali e mentali.

“Con questo gesto simbolico e pratico, vogliamo rendere omaggio a chi ha lavorato incessantemente per abbattere le barriere che ostacolano l’accesso e la partecipazione piena di tutte le persone alla vita sociale della nostra città. L’intitolazione della panchina ad Alessandro D’ Anteo rappresenta non solo un tributo al suo impegno, ma anche un passo concreto verso una società che non lascia indietro nessuno”, ha aggiunto Compare.

“La panchina sarà installata in un parco pubblico della città, scelto in base alla sua accessibilità, e il progetto prevede anche attività di sensibilizzazione coinvolgendo scuole, associazioni e la comunità locale, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità”, prosegue Compare.

“La mozione, andrà in discussione nelle prossime sedute del Consiglio comunale e vedrà il Comune di Pisa destinare le risorse necessarie per la realizzazione di questa iniziativa, un segno tangibile dell’impegno continuo per una città accessibile a tutti”, conclude la Consigliere.

