Quanto vale l’allattamento? Dal Sant’Anna uno studio sul lavoro di cura invisibile all’economia

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Giuliana Freschi firma un commento su PNAS che intreccia cinque secoli di allattamento in Inghilterra con la storia delle balie dell’Ospedale degli Innocenti di Firenze.

PISA – L’allattamento materno non retribuito ha un valore economico che le statistiche tradizionali spesso non registrano. A riportarlo al centro della riflessione è Giuliana Freschi, ricercatrice post-doc dell’Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant’Anna, nel commento “Making unpaid breastfeeding count”, pubblicato sulla rivista scientifica PNAS.

Il contributo mette in relazione lo studio di Louis Henderson e Jane Humphries sulle pratiche di allattamento in Inghilterra con la ricerca condotta da Freschi e Maria Enrica Virgillito, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sui salari delle balie a Firenze. Il filo comune è il ruolo del lavoro di cura nella sopravvivenza delle famiglie, nei livelli di vita e nello sviluppo economico.

Henderson e Humphries hanno ricostruito le pratiche di allattamento in Inghilterra tra il 1540 e il 2000, utilizzando fonti storiche, sanitarie e bioarcheologiche. Per attribuire un valore economico a questa attività hanno elaborato stime basate sul prezzo del latte vaccino e sul salario a cui una donna rinuncia per allattare.

Per il 1540, il valore stimato oscilla tra lo 0,55 e il 6,58 per cento del PIL misurato. Nella stima più alta supera la spesa per istruzione e apprendistato, configurandosi come il maggiore investimento nella salute e nello sviluppo delle nuove generazioni dell’Inghilterra della prima età moderna.

A questa prospettiva si affianca il lavoro di Freschi e Virgillito, “How much did we care? Wetnurses’ wages in Florence, 1600–1914”. Attraverso nuove fonti d’archivio, le studiose hanno ricostruito le retribuzioni delle balie impiegate dall’Ospedale degli Innocenti di Firenze tra il Seicento e il Novecento. Pur modestamente pagata, questa attività costituiva una risorsa essenziale per la sopravvivenza di molte famiglie del contado fiorentino.

Il commento invita quindi a includere il lavoro di cura nella ricostruzione della storia economica, riconoscendo il contributo delle donne al sostentamento della popolazione e alla crescita delle generazioni successive. Un apporto rimasto spesso in ombra, ma necessario per comprendere come siano cambiati nel tempo il benessere e le condizioni di vita.

Last modified: Novembre 4, 2026