“Puliamo il mondo” torna a Calci con due giornate dedicate all’ambiente

Written by Redazione• 3:04 pm• Calci, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCI – Sabato 19 e domenica 20 settembre torna a Calci “Puliamo il mondo”, la campagna nazionale promossa da Legambiente nell’ambito del movimento globale Clean Up the World.

Le iniziative inizieranno sabato alle 15 al Parco Sandro Pertini con “Il paese è di tutte e di tutti”, un pomeriggio di cittadinanza attiva dedicato alla pulizia e alla tinteggiatura degli spazi frequentati dai più giovani. In programma anche l’Angolo del dono e dello scambio, curato da Solidariamo, e laboratori sul riciclo, la natura e il gioco organizzati da Feronia Guide Ambientali.

Domenica si svolgerà la campagna di pulizia del territorio, con ritrovo alle 9.30 in piazza Garibaldi. Tutte le attività sono gratuite e promosse dal Comune e dalla Compagnia di Calci, in collaborazione con Legambiente Pisa, GVA “Logli Paolo”, Misericordia di Calci e Feronia Guide Ambientali.

“Puliamo il mondo” Edizione 2023

Last modified: Settembre 17, 2026