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Giovedì 26 novembre alle 9.30, nell’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna, il convegno finale del progetto che ha coinvolto Garfagnana, Media Valle e Alta Versilia. L’incontro si potrà seguire anche online.

PISA– Come rendere più accessibili le cure e i servizi sociosanitari nelle aree interne? Dopo cinque anni di attività, Proximity Care presenta i risultati delle sperimentazioni condotte nella provincia di Lucca, dove ha coinvolto migliaia di cittadini e operatori in nuovi modelli di assistenza e prevenzione. Il convegno finale si terrà giovedì 26 novembre dalle 9.30 alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Il progetto è stato realizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, con il cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la collaborazione di Azienda USL Toscana Nord Ovest, Regione Toscana, Fondazione Monasterio, Comuni ed enti del Terzo settore. Secondo la responsabile scientifica Sabina Nuti, il lavoro ha coinvolto oltre cento ricercatrici e ricercatori e alcune delle soluzioni sperimentate potrebbero essere adottate anche in altre aree interne del Paese.

Nella sessione del mattino Nuti illustrerà la strategia del progetto, mentre Luca Gori approfondirà gli strumenti normativi e organizzativi per applicare le soluzioni sperimentate. Seguirà una tavola rotonda sull’accesso ai servizi nelle aree interne, moderata dal giornalista del Sole 24 Ore Marzio Bartoloni. Chiuderanno la mattinata Emanuele Rossi e l’assessora regionale Monia Monni.

Nel pomeriggio il confronto si concentrerà sul coinvolgimento dei giovani, sulla riorganizzazione degli screening e sulle innovazioni tecnologiche e organizzative per avvicinare i servizi a chi vive lontano dai grandi centri. Segui il convegno su Microsoft Teams

Last modified: Novembre 23, 2026