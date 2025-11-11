Professionalità, familiarità e soluzioni: questo e molto altro per chi sceglie di affidarsi a Gimar – Agenzia Generale di Pontedera Piazza Nilde Iotti – Generali Italia

Written by admin• 10:41 am• Redazionale aziende

Una lunga esperienza che intreccia da sempre tradizione ed avanguardia assicurativa, trasparenza e puntualità nei servizi, comodità e gentilezza nell’accoglienza: questo e molto altro è ciò che Gimar – Generali Italia, può offrire a tutti coloro che sono in cerca di ascolto e soluzioni personalizzate per la propria sicurezza, quella dei loro cari e dei propri beni.

di Melania Pulizzi

Una volta giunti in Piazza Nilde Iotti, ci accoglierà un ampio parcheggio che si estende proprio davanti agli uffici dell’Agenzia dove, una volta entrati, si è avvolti da una location esclusiva, dallo stile estremamente moderno e dai colori istituzionali di Generali Italia, il bianco e il rosso; il tutto illuminato dalla luce esterna dovuta alle grandi vetrate e dalla presenza di un suggestivo e particolare tocco naturalistico, attraverso delle piante decorative.

Al piano terra avremo il primo contatto con lo staff dell’Agenzia, grazie al punto Front-office presidiato da tre Impiegate amministrative che, oltre ad occuparsi dell’emissione delle polizze auto, filtrano al meglio i vari appuntamenti e le richieste da parte dei Clienti, provvedendo così a informare puntualmente gli Agenti e i Consulenti assicurativi del primo piano. Durante il breve tempo di attesa, sempre all’interno della hall, il Cliente potrà accomodarsi in una confortevole zona dedicata al “coffee break”, dove contestualmente prenderà visione, tramite un Display Multimediale, del palinsesto di Generali Italia in cui sono stati inseriti i propri prodotti, altri contenuti informativi e notizie di attualità.

Le linee geometriche e pulite continueranno ad accompagnare il Cliente fino al primo piano, dove lo spazio è suddiviso in maniera molto funzionale, tra un Back-office amministrativo composto dall’Ufficio Contabilità, Ufficio Danni, Ufficio Vita, Ufficio Sinistri, Ufficio Portafoglio e CED; nonché gli uffici dedicati alla Rete Commerciale, una Sala formazione, una Sala riunioni e naturalmente gli altrettanti uffici dei tre Titolari: il Dott. Marco Volpi, il Dott. David Volpi e il Dott. Alessandro Meini, di cui abbiamo approfondito la conoscenza nelle precedenti interviste.

Questa volta il tour conoscitivo sarà dedicato al loro staff, cuore pulsante dell’Agenzia, diviso tra Rete Amministrativa e Rete Commerciale, dove ognuno ricopre il proprio specifico ruolo con estrema competenza ed esperienza, con passione ed empatia, precisione e senso di responsabilità, avendo come priorità quella di ascoltare il Cliente, conquistare la sua fiducia ed aiutarlo nella scelta migliore, ponendosi sia come professionista che come persona, pronta anche a rassicurarlo.

E proprio perchè la fiducia parte sempre dalla conoscenza, più che mai è giusto capire chi siano le figure professionali a cui andremo a rivolgere i nostri bisogni, per proteggere noi stessi, i nostri cari o i nostri beni. Cominciamo dalla Rete Amministrativa, a cui ho chiesto di presentarsi e raccontarsi, svelandoci a loro discrezione, anche qualche piccola e simpatica curiosità personale.

“Mi chiamo Francesco Saviozzi e lavoro per l’Agenzia Gimar – Generali Italia dal 2003, precisamente da quando avevo 20 anni. Da subito ho iniziato ad occuparmi della Cassa, mansione che gestisco ancora oggi e che continua a darmi molte soddisfazioni. Posso dire che questi 22 anni insieme sono volati, permettendomi di crescere sia in maniera professionale e sia come uomo e padre di famiglia. Nel tempo libero ho molti interessi, mi piacciono i motori, pratico ciclismo e da sempre mi diverto a suonare il basso elettrico, probabilmente la mia passione più grande”.

“Mi chiamo Paolo Cammilleri e lavoro presso l’Agenzia Gimar – Generali Italia dal 2007 con il ruolo di Responsabile Assunzione Ramo Danni non Auto. Grazie all’esperienza maturata nella gestione dei rischi, cerco di trovare sempre la soluzione giusta e coerente ai bisogni della clientela e di supportare la Rete Commerciale nel raggiungimento degli obiettivi. Fuori dall’ufficio coltivo principalmente due grandi passioni, ossia il Basso elettrico e il Basket”.

“Mi chiamo Sonia Nardini e lavoro nell’Agenzia Gimar – Generali Italia dal 2003 come Impiegata amministrativa. Il mio primo incarico è stato occuparmi dell’attività di telemarketing, volta allo sviluppo del portafoglio agenziale; successivamente, mi sono occupata del Settore Auto per poi, a partire dal 2008, ricoprire il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Vita. Nel tempo libero mi piace fare passeggiate e stare a contatto con la natura”.

“Sono Silvia Bertozzi e lavoro in Gimar – Generali Italia dal 2000, dove inizialmente ho svolto il ruolo di Consulente assicurativo per poi diventare Impiegata amministrativa presso l’allora punto vendita di Ponsacco (PI), dove seguivo i clienti a 360°. Successivamente mi sono specializzata nel Settore Auto e ad oggi mi trovo al Front-office dove accolgo i Clienti cercando di fornire loro il miglior servizio possibile venendo incontro alle loro esigenze. La mia più grande passione è la cucina e trascorrere del tempo con mia figlia!”

“Sono Sabrina Crecchi e lavoro in Gimar – Generali Italia da circa 10 anni come Impiegata al Front-office. Mi occupo principalmente del ramo RCA, offrendo supporto e assistenza ai Clienti con professionalità e disponibilità. Amo la cucina e trascorrere del tempo con i miei amici, ma la mia più grande passione si chiama Emanuele, ha 16 anni ed è il mio vero piccolo grande capolavoro!”

“Mi chiamo Guia Lami e lavoro presso Gimar – Generali Italia da 3 anni, ricoprendo principalmente il ruolo di Addetta alla Selezione del personale. Oltre a occuparmi del recruiting, gestisco le attività di Front-office e Back-office nel settore RC Auto, offrendo assistenza e consulenza personalizzata ai nostri Clienti. Mi contraddistinguono precisione, disponibilità e solarità, qualità che metto ogni giorno al servizio della Clientela per garantire un’esperienza positiva e soddisfacente”.

“Mi chiamo Matteo Pietrini e lavoro in Gimar – Generali Italia dal 2021. La mia prima esperienza è stata quella di Addetto alla gestione della Cassa, oltre che seguire tutta la parte informatica; poi, successivamente, la mia attività si è concentrata sulla Gestione dei fornitori e in particolare sulla figura di Responsabile CED e di supporto alle attività di Marketing intraprese dalla Società. Le mie passioni nel tempo libero sono le auto d’epoca e il buon cibo”.

“Sono Mariella Gabellieri e lavoro come Impiegata amministrativa dell’Agenzia Gimar – Generali Italia fin dagli inizi della Società; sono già trascorsi diversi anni da quel momento!! La mia professione la svolgo al Front-office delle Agenzie di Pontedera e di Volterra (PI), accogliendo le persone con il sorriso e cercando di andare incontro alle loro esigenze con la massima disponibilità: elementi fondamentali per offrire al Cliente un servizio all’altezza delle sue aspettative; tutto questo con il supporto indispensabile dei colleghi, dei nostri Collaboratori ed in particolar modo con il sostegno del nostro Agente generale sempre presente”.

“Sono Monica Mancini e ricopro il ruolo di Impiegata amministrativa dal 2020 presso la sede secondaria di Santa Croce sull’Arno (PI) dell’Agenzia Gimar – Generali Italia. La mia attività è part-time, mi occupo del Front-office durante l’apertura dell’ufficio, seguendo le richieste dei Clienti e dei Collaboratori, in particolare sull’emissione auto, gli incassi e la registrazione dei premi. Nei momenti liberi mi piace fare lunghe passeggiate all’aria aperta e occuparmi dei miei cuccioli”.

“Sono Marcella Giani e dal 2020 lavoro presso Gimar – Generali Italia, occupandomi dell’apertura e della gestione dei sinistri. Amo molto la natura, la lettura e gli animali, interessi che cerco di seguire durante il mio tempo libero”.

Passiamo alla Rete Commerciale dove abbiamo altrettante figure specializzate, pronte a farsi conoscere ed accogliere sempre nuovi Clienti, da seguire passo passo.

“Mi chiamo Luca Evangelisti, sono nato nel maggio del 1981 e ho sempre coltivato una profonda curiosità per la storia e le relazioni umane. Dopo aver conseguito la Laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Pisa nell’aprile del 2006, ho intrapreso un percorso professionale che mi ha portato a maturare esperienze significative nel settore commerciale. Dal 2021 sono poi entrato a far parte di Gimar – Generali Italia, dove da 3 anni ricopro il ruolo di Direttore Commerciale: coordino e supervisiono le attività del team vendite, definendo strategie di mercato e obiettivi di crescita; e mi occupo della gestione dei rapporti con i Clienti chiave, sviluppando relazioni durature e basate sulla fiducia. Il mio approccio è orientato ai risultati, ma sempre attento alla dimensione umana e relazionale del lavoro. Nutro una profonda passione per la cultura classica, fonte inesauribile di ispirazione e riflessione; i valori, i miti e il pensiero dell’antichità continuano a influenzare il mio modo di vedere il mondo, arricchendo la mia vita personale e professionale”.

“Mi chiamo Antonio Cini e lavoro presso l’Agenzia Gimar – Generali Italia dal 2003. Ho iniziato il mio percorso come neo consulente per poi concentrarmi sul punto vendita di Volterra (PI), dove ho lavorato per diversi anni. La passione per questo lavoro e per questa Agenzia mi ha consentito di crescere professionalmente rivestendo il ruolo di Responsabile Commerciale; l’attenzione per il Cliente e la velocità nel capire le sue esigenze sono i miei punti di forza. Nel tempo libero amo stare con la mia famiglia e seguire i miei figli nel loro sport preferito, il calcio”.

“Sono Emanuele Baroni e lavoro in Gimar – Generali Italia dal 2006. Oggi mi occupo della Gestione della subagenzia di Casciana Terme (PI), coordinando le attività quotidiane e seguendo i Clienti con l’obiettivo di offrire loro un servizio attento, personalizzato e basato sulla fiducia reciproca. Dopo tanti anni in Agenzia, posso considerarmi ormai uno dei veterani del gruppo: ho visto cambiare il settore assicurativo cercando di adattarmi sempre alle nuove esigenze e ad oggi spero di mettere ogni giorno la mia esperienza al servizio della squadra, contribuendo alla crescita e alla solidità della nostra realtà. Il calcio è una delle mie grandi passioni, in quanto seguo da sempre con entusiasmo il Pisa in giro per l’Italia; ma sono anche diventato ‘vespista’ per amore, una passione che mi è stata trasmessa da mia moglie Martina e che portiamo avanti insieme nel tempo libero”.

“Mi chiamo Stefano Ristori e lavoro per la Gimar – Generali Italia da maggio del 2022. Dopo un breve periodo iniziale, ho ricoperto il ruolo di Tutor ed attualmente sono Responsabile del portafoglio delle Agenzie di Volterra e Pomarance (PI). In Generali ho trovato un ambiente che ti consente di poter crescere ogni giorno sia dal punto di vista professionale che umano. Sono uno sportivo e mi piacciono le sfide”.

“Sono Federica Stella Viviani, lavoro in Gimar – Generali Italia da 5 anni, dove svolgo ad oggi la mansione di Tutor, accompagnando i neo inseriti nel lungo ed affascinante viaggio formativo per diventare un Consulente assicurativo; sono la loro guida quotidiana e per questo condivido con loro gioie e dolori! Sono una persona dinamica, sportiva, gioco a tennis dall’età di 6 anni e nel tempo libero mi piace viaggiare e degustare ottimi vini”.

“Sono Lucia Martini e lavoro in Gimar – Generali Italia dal 2019. Ho alle spalle tanti anni di esperienza nel settore assicurativo e oggi, da subagente, gestisco con anima e passione il mio portafoglio clienti cercando ogni giorno di trovare le migliori soluzioni assicurative per soddisfare le loro esigenze. Mi piace molto condividere le mie esperienze con i miei colleghi, magari di fronte a un buon caffè; per il resto adoro la cucina e vado pazza per i dolci”.

“Sono Alessia Frangioni e lavoro in Gimar – Generali Italia dal 2019 come Consulente assicurativo. Sono molto grata a questa Società che fin dall’inizio mi ha supportato in questa nuova avventura permettendomi di raggiungere degli ottimi risultati. Nel lavoro e nella vita sono molto determinata nel raggiungere gli obiettivi e amo passare il mio tempo libero dedicandolo all’attività sportiva!”

“Mi chiamo Simona Fiaschi e ho iniziato la mia carriera in Toro Assicurazioni, dove ho maturato competenze solide nella consulenza e nella gestione delle esigenze assicurative di privati e famiglie. Oggi opero con passione e dedizione all’interno dell’Agenzia Gimar – Generali Italia, portando avanti il mio impegno come subagente, con un approccio umano e personalizzato. Cerco di essere un punto di riferimento per i Clienti che cercano soluzioni chiare, affidabili e costruite su misura. Il mio ruolo va ben oltre la vendita: ascolto e analizzo i bisogni di ogni cliente, per proporre coperture realmente utili; monitoro le scadenze e offro supporto costante nel tempo; e costruisco relazioni di fiducia, basate su trasparenza, empatia e competenza”.

“Mi chiamo Stefano Faraoni e lavoro come Consulente assicurativo per Gimar – Generali Italia. Ho iniziato questa professione nel giugno del 2018 e in questi 7 anni ho svolto anche la mansione di Team Manager, trovando grande soddisfazione nell’aiutare i consulenti neo inseriti. Questo lavoro mi sta dando l’opportunità di crescere costantemente, dal punto di vista professionale e personale, dando sfogo al mio lato empatico e relazionale, fondamentale per capire le esigenze dei futuri Clienti. Una delle mie più grandi passioni, da sempre, è il calcio che guardo in tv e pratico da quando ho 5 anni; mi piace anche cucinare (e mangiare), viaggiare e ultimamente ho scoperto anche il mondo dell’orticoltura”.

“Sono Roberta Buti e faccio parte di Generali Italia da 2 anni grazie alla “famiglia’’ Gimar che mi ha accolto e supportato sin da subito nella mia crescita professionale. All’interno dell’Agenzia sono una Consulente assicurativa che ama relazionarsi con le persone tanto da definirmi una ‘chiacchierona’, dote che mi aiuta tanto ad empatizzare con la Clientela che rimane sempre al centro delle mie attenzioni. Sono una mamma di 2 adolescenti e, nel tempo libero, adoro ballare e andare ai concederti, ma il mio sport preferito è lo shopping”.

“Sono Letizia Cupolo e faccio parte del gruppo Gimar – Generali Italia da 3 anni. Ricopro il ruolo di Consulente assicurativo, occupandomi principalmente di Clienti privati e piccole attività; supporto l’Agenzia nella gestione dei Clienti di portafoglio che mi vengono assegnati, impegnandomi a creare una rete di vendita tramite referenze e ricerca di attività sul territorio con l’obiettivo di instaurare rapporti di fiducia duraturi nel tempo con i miei interlocutori. Sono una persona generosa, corretta, empatica, precisa, affidabile e caparbia. Le mie passioni sono i viaggi, il mare, la musica, la moda”.

“Sono Lorenzo Giunti e svolgo la professione di Consulente assicurativo per Generali Italia presso l’Agenzia Gimar S.a.s di Marco Volpi da circa 1 anno. Il mio ruolo all’interno dell’Agenzia consiste nel fornire un servizio di cura della posizione assicurativa ai Clienti già presenti all’interno del portafoglio, nonché della Consulenza informativa di tutte le novità in campo assicurativo a chi ha già scelto di affidarsi a noi ed a chi, in futuro, vorrà affidare la propria sicurezza a Gimar. Conoscere la persona prima del Cliente, per me e per la mia Agenzia, rappresenta un elemento essenziale per instaurare un rapporto di reciproca fiducia e questo mi permette di svolgere al meglio il mio lavoro e di conoscere storie di vita capaci di ispirarmi. Il mio lavoro quindi, oltre alla musica e allo sport, rappresenta una delle mie più grandi passioni”.

“Mi chiamo Aurora Viscusi e sono un Consulente assicurativo di Generali Italia, presso l’Agenzia Gimar S.a.s. di Marco Volpi. Da 1 anno lavoro a stretto contatto con le persone ed è ciò che più amo fare; mi rapporto con le Aziende di zona o con Clienti dell’Agenzia, con cui attraverso consulenze studiate su misura, emergono possibili necessità legate alla propria tutela assicurativa, illustrando così novità ed iniziative sul territorio. Il mio obiettivo è fornire ai Clienti gli strumenti necessari per riconoscere le proprie esigenze e, per questo, l’elemento fondamentale è riuscire a costruire rapporti di fiducia fondati sulla professionalità, lavorando in modo ravvicinato con la nostra clientela: d’altronde la chiave per offrire un servizio di alta qualità è la passione, e la mia, oltre l’arte in ogni sfumatura, è rappresentare un aiuto concreto per le persone che incontrerò”.

Siamo giunti al termine di questo bellissimo viaggio all’insegna della conoscenza dell’Agenzia Gimar – Generali Italia, fra le più longeve, attive e strutturate della Provincia di Pisa; fonte inesauribile di iniziative concrete a misura dei suoi Clienti e soprattutto a stretto contatto con il suo territorio grazie anche alla Partnership con il Comune di Pontedera (PI), che vedrà l’Agenzia Gimar presente soprattutto nel periodo Natalizio in un ricco calendario di eventi culturali, artistici e di intrattenimento che potrete trovare nella sua Pagina Ufficiale Facebook e sul proprio sito web https://gimargenerali.it/ insieme a tantissime altre novità.

