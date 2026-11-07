Primavera 2. Salernitana – Pisa termina a reti bianche

PISA – I nerazzurri di Miguel Veloso escono con un punto dalla trasferta di Salerno (0-0) e sale a quota sette punti in classifica del campionato Primavera 2.
SALERNITANA. Cataldo, Granata, Barzagli, Cuomo, Kaba, Carpentieri, Russo (60′ Graus), Margiore (70′ Russano), Barba (87′ Di Martino), Leotta (70′ Paudice), Paolillo. A disposizione. Siano, Sorbino, Giudice, Nastri, Colurciello, Valentino. Allenatore. Foglia Manzillo
PISA. Sebastiano, Serafini, Neri, Bendinelli, Minisini, Rocca (84′ Masini), Mainardi (60′ Cangiano), Lucarelli, Mocanu, Haidara (84′ Saviozzi), Ribechini (60′ Landucci). A disposizione. Paolini, Guizzo, Miglianti, Bolognini, Lenzoni, Tuon, Baldi. Allenatore. Veloso
Arbitro. Francesco Russo di Benevento. Assistenti. Coiro-Vatiero
Note. Ammoniti Barzagli, Leotta. Recupero 0′ pt; 4′ stLast modified: Novembre 9, 2026