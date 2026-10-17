Written by Ottobre 17, 2026 4:08 pm Pisa SC

Primavera 2. Poker della squadra di Veloso all’Ascoli

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PISA – Seconda vittoria stagionale per il Pisa Sc Primavera guidato da Miguel Veloso. I giovani nerazzurri si rialzano subito dopo la sconfitta di misura a Napoli e tornano a conquistare tre punti, salendo a quota sei in classifica.

PISA – ASCOLI 4-1

PISA. Sebastiano (80′ Bertacca), Ietro, Neri, Bendinelli, Serafini, Rocca (72′ Menicucci), Landucci, Lucarelli (62′ Saviozzi), Ghizzani (72′ Haidara), Mainardi, Masini (62′ Ribechini). A disposizione. Carbonella, Guizzo, Lenzoni, Bolognini, Minisini, Tuon, Baldi. Allenatore Veloso.

ASCOLI. Angeletti, Zampardi, Bruni, Russo, Tocchi, Parente (38′ Curzi), Sulli (38′ Berete), Dente (38′ Cicchitti), Raimondo (74′ Balducci), Angelinio, Aloisi (65′ Martinelli). A disposizione. Virive, Diamanti, Atlason, Cicchitti, Curzi, Leonori, Di Mattia, Cantini, Conesta. Allenatore Biavati.

Arbitro. Lorenzo Nencioli di Prato. Assistenti. Marotta-Caravella.

Reti. 3′ Lucarelli, 30′ Ghizzani, 43′ Ghizzani, 44′ Berete, 74′ Haidara.

Note. Ammoniti Lucarelli, Zampardi, Russo, Berete. Recupero 3′ pt; 3′ st

Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

Last modified: Ottobre 17, 2026
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