PISA. Sebastiano, Serafini (85′ Bernardini), Neri, Bendinelli, Minisini, Rocca, Mainardi, Lucarelli (85′ Ietro), Ghizzani (63′ Mocanu), Landucci (72′ Tuon), Haidara (63′ Saviozzi). A disposizione. Paolini, Guizzo, Miglianti, Lenzoni, Masini. Allenatore Veloso.
PESCARA. Bonassi, Marrone (85′ Muzi), Rossi (60′ Mantini), Massini, Troiano, Valori, Morazzini (60′ Centi), Bonetto (60′ Spinosi), Giacalone, Shehaj, Lettieri (72′ Tarantelli). A disposizione. Doronzo, Leonardi, D’Aversa, Di Leonardo, Bacalini, Graziano, Ferrante. Allenatore Stella.
Arbitro. Curcio di Siena. Assistenti: Rosati-Gioia.
Reti. 38′ Landucci, 45′ Ghizzani (rigore), 46′ Ghizzani, 62′ Shehaj, 74′ Mocanu, 84′ Serafini, 93′ Ietro.
Note. Ammonito Lucarelli. Recupero 1′ pt; 5′ st.Last modified: Novembre 28, 2026