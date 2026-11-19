Written by Redazione• 2:13 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’assessore alle politiche sociosanitarie del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, che ne ha sottolineato il valore sanitario e sociale.

«Sosteniamo ogni anno questo appuntamento per il suo importante contributo alla diffusione della cultura della prevenzione e alla sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della cura della propria salute», dichiara Bonanno.

Alla Stazione Leopolda sarà possibile effettuare visite, esami e controlli gratuiti, oltre a partecipare a incontri e seminari con medici e specialisti. Un’occasione per ricevere informazioni, approfondire i temi della salute e acquisire maggiore consapevolezza sui comportamenti di prevenzione.

«Si tratta anche di un appuntamento dal grande valore sociale — aggiunge l’assessore — perché consente a tutti, compreso chi per ragioni economiche ha maggiori difficoltà ad accedere a visite ed esami, di usufruire gratuitamente di controlli e prestazioni e di dedicare attenzione alla propria salute».

Last modified: Novembre 19, 2026