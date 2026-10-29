Written by Ottobre 29, 2026 6:08 pm Pisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

Presidio assistenti sociali al comune di San Giuliano Terme per denunciare l’emergenza di organico

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SAN GIULIANO TERME – Mercoledì 28 ottobre, le assistenti e gli assistenti sociali della Zona Distretto Pisana si sono ritrovati in presidio in Piazza Shelley, a San Giuliano Terme, per denunciare le gravissime carenze di organico in cui versa il servizio sociale del Comune.

All’iniziativa ha partecipato anche la cittadinanza, che ha espresso forte solidarietà e consapevolezza sulla delicata situazione sociale del territorio sangiulianese. Durante il presidio si è svolto un confronto diretto con il Vice Sindaco e Assessore al Diritto alla Salute e rapporti con la Società della Salute, Francesco Corucci.

L’Assessore ha dichiarato che la pianta organica prevede 5 assistenti sociali. Tuttavia, le lavoratrici e i lavoratori – che vivono quotidianamente la prima linea dei servizi – hanno ribattuto come la realtà dei fatti sia ben diversa: la copertura effettiva è attualmente pari a zero, a causa di dimissioni e congedi di maternità non sostituite dall’amministrazione comunale.

“Abbiamo chiesto soluzioni concrete, nuovi concorsi e assunzioni di almeno due persone a tempo determinato per non meno di 12 mesi e l’arrivo di unità a tempo indeterminato, attingendo dalle graduatorie dei comuni toscani. Tutto per tamponare l’attuale situazione drammatica a San Giuliano Terme”, dichiarano le organizzazioni sindacali CUB Cobas e CLAP, presenti in piazza al fianco dei lavoratori. “È indispensabile evitare il ripetersi di situazioni emergenziali in cui gli operatori attivi su altri Comuni debbano correre a coprire le carenze di San Giuliano.”

L’Assessore Corucci si è impegnato a fornire una risposta in merito alle politiche assunzionali entro venerdì 30 ottobre.

Le lavoratrici, i lavoratori e i sindacati attendono risposte immediate e vincolanti. In assenza di riscontri concreti, la mobilitazione proseguirà: l’assemblea a San Giuliano rappresenta infatti solo la prima tappa di un percorso che condurrà allo sciopero degli assistenti sociali indetto per il 10 novembre, giornata in cui si terranno due presidi a Pisa:

  • Ore 09:00: Presidio in Via Saragat (ex sede SdS)
  • Ore 15:00: Presidio in Via XX Settembre (sotto la sede del Comune di Pisa)

Il percorso di mobilitazione vedrà un ulteriore momento di confronto con la cittadinanza all’assemblea pubblica prevista per il 6 novembre a Cascina Corso Giacomo Matteotti davanti al Comune, ore 16.00.

Last modified: Ottobre 30, 2026
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