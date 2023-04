Presentato il primo evento Pisanews su “Clima e Sostenibilità” di sabato 27 Aprile alle Officine Garibaldi

Scritto da admin• 12:53 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – E’ tutto pronto per il primo grande evento targato Pisanews, il primo portale on line della città di Pisa, dal titolo “Clima e Sostenibilità”, che si terrà giovedì 27 Aprile a partire dalle ore 17 presso la Sala Auditorium delle Officine Garibaldi a Pisa.

di Antonio Tognoli

Il tutto è stato sancito sabato 22 aprile da una conferenza stampa che si è tenuta nello spazio conferenze di PrimoPiano in Via Carducci, 13, alla presenza di Raffaele Latrofa, assessore ai lavori pubblici, Piero Nigrelli. Direttore Settore Ciclo Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, intervenuto Via Zoom, la Dott. Claudia Vincenti ed Eva Ferral Moreno dell’Associazione “Eppur Si Muove” e Stefano Bini, che presenterà la giornata del 27 Aprile.



“Con la nostra amministrazione ed insieme all’Avv. Andrea Bottone abbiamo affrontato e toccato con mano il tema della Smart City- afferma Raffaele Latrofa, assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa – visitato molte città europee. Abbiamo avuto modo di presenziare alla fiera mondiale di smart city di Barcellona e a Copenaghen dove il tema della smart city è alla fase 2.0. Il tema dello smart è city legata anche alla costruzione del nuovo stadio. A causa della pandemia la questione stadio ha avuto una frenata, quindi abbiamo pensato di inserie le smart city nel progetto. Cercheremo di far capire ai cittadini non è una cosa astratta, ma di molto concreto quindi potrebbe essere utilizzato in futuro dai pisani come una cosa interattiva, ma soprattutto migliorativa“.

Piero Nigrelli Direttore Settore Ciclo afferma: “Pisa nella speciale classifica delle Smarte City si trova nella parte alta. Per la città può essere un ottimo punto di partenza per diventare città intelligente. Non voglio anticiapre però troppi temi e numeri che tratteremo giovedì prossimo alle Officine Garibaldi“.

Presente alla conferenza stampa Samuele Freggia del Gruppo Paim che ospiterà il primo evento Pisanews presso le Officine Garibaldi: “Siamo molto contenti di ospitare un evento con personaggi di questa portata. Ben venga che si possano stimolare certi argomenti come quelli della smart city. Noi come Gruppo Paim stiamo incentivando i nostri dipendenti ad una politica sostenibile dell’ambiente sensibilizzandoli a recarsi a lavoro con la bicicletta“.

Ospiti della prima conferenza alle Officine Garibaldi sabato 27 aprile a partire dalle ore 17 saranno Stefano Marone, responsabile vendite e GD0 per l’azienda Vigorplant che ci parlerà di “Un ambiente migliore grazie alle torbiere” e appunto Piero Nigrelli, direttore Settore Ciclo di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). Con lui parleremo di Smart City e Città ciclabili. Presenterà la serata Stefano Bini.

In serata si terrà presso la splendida Villa I Girasoli a Metato, una cena di gala, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione “Eppur Si Muove”, nata per volontà di un sodalizio tra la neuropsichiatra infantile Dott. ssa Stefania Bargagna della Stella Maris, mamme e terapisti, propone attività ludiche motorie per bambini e giovani adulti con varie disabilità, anche gravissime. Partners dell’evento targato Pisanews TigiTal, Brave Solutions, Kiwanis, Rotary e AEREC. L’evento è gratuito, restano pochi posti a disposizione ed è possibile sin da ora prenotare il posto usando il QR Code, oppure registrandosi sulla home page di www.pisanews.net

