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PISA — Questa mattina, giovedì 19 novembre, la Sala Rossa di Palazzo Gambacorti ha ospitato la Conferenza stampa dedicata alla 5° Edizione della “Giornata della Prevenzione e della Salute” che si terrà sabato 21 novembre alla Stazione Leopolda di Pisa, dalle ore 10 alle ore 18.30. Tanti gli screening e i professionisti a disposizione della cittadinanza, a cui bambini, giovani, adulti e anziani potranno sottoporsi o rivolgersi per una consulenza, a titolo gratuito e senza prenotazione.

di Melania Pulizzi

Unikey Corporation, Agenzia specializzata in marketing e comunicazione, attiva nell’organizzazione di eventi ed iniziative, tornaad essereper il quinto anno consecutivo il promotore della “Giornata della Prevenzione e della Salute”, con il patrocinio del Comune, Provincia di Pisa e Regione Toscana, che si preannuncia essere ricco di partecipanti.

Irene Macchi, titolare e amministratrice di Unikey Corporation, insieme alla collega Giulia Lazzarini, Marketing & Project Manager dell’Agenzia, apre la Conferenza mettendo subito in chiaro l’obiettivo del progetto, ovvero mettere al centro la salute, il benessere e la cura della persona – “Quando parliamo di salute non dobbiamo pensare soltanto alla cura di una malattia, ma a un percorso molto più ampio, che parte dalla consapevolezza e passa attraverso la prevenzione, uno degli strumenti più importanti che abbiamo a disposizione. Imparare ad ascoltare il nostro corpo, riconoscere eventuali segnali, effettuare controlli periodici e rivolgerci ai professionisti sanitari, anche quando non avvertiamo particolari disturbi, è una scelta di responsabilità verso sé stessi e verso le persone che ci stanno accanto”.

Continua: “Durante l’intera giornata, i cittadini potranno entrare in contatto con professionisti di diversi ambiti sanitari e assistere anche a dimostrazioni pratiche, che renderanno ancora più immediati e comprensibili alcuni aspetti fondamentali della prevenzione e della cura. Desidero sottolineare il valore della multidisciplinarità, in quanto la salute della persona non può essere considerata da un unico punto di vista, ma richiede competenze diverse, capacità di collaborazione e una visione complessiva del benessere. Aggiungo inoltre che, in parallelo agli screening, non mancheranno momenti di informazione, sensibilizzazione e attività dedicate alla prevenzione, per un’importante e fondamentale funzione sociale”.

La parola passa ai presenti al tavolo, a partire dall’Assessore alle Politiche socio-sanitarie, Politiche abitative e Promozione della Cultura della Legalità, Giovanna Bonanno che, in rappresentanza del Comune di Pisa, ha rinnovato il suo piacere nell’essere di nuovo presente a questa importantissima iniziativa, dichiarando quanto il tema della salute resta uno dei temi fondamentali a cui dover dare la massima attenzione, partendo proprio dalla prevenzione fin dai più giovani, abbassando l’incidenza delle malattie e avere la possibilità di curarsi.

In ordine sono poi intervenuti i rappresentanti delle varie associazioni presenti a partire da Simone Biondo, Vice Capo Gruppo del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM, che tramite la loro presenza alla giornata di sabato 21 novembre, porteranno un momento specifico dedicato alle dimostrazioni delle principali tecniche di primo soccorso e manovre di disostruzione pediatrica, oltre a screening come la misurazione dei parametri vitali, l’elettrocardiogramma e visite specialistiche mirate.

Parole di consenso sull’iniziativa sono arrivate anche dal Dott. Antonio Cambi, specialista in Medicina Interna e Medici dello Sport che ha sottolineato come la buona percentuale di adesione da parte dei giovani possa fare leva sulla prevenzione, oggi e in futuro, evidenziando inoltre l’importanza informativa che ha l’iniziativa. Seguito dal Dott. Antonio Simonelli, Chirurgo Oncologo e Senologo in rappresentanza della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT Pisa, che ha posato l’attenzione sulla salute della donna dal punto di vista senologico, con un focus particolare a chi ha fattori di rischio con screening periodici e addestramento all’autopalpazione, regole fondamentali per gestire questo ambito specialistico.

Tra le visite e le consulenze mediche, ci saranno anche quelle dedicate alla cura del diabete di tipo 1 e 2, nel bambino e nell’adulto; su questo è intervenuta Licia Niccoli, Presidente dell’Associazione Giovani Diabetici – AGD Pisa, evidenziando soprattutto il diabete di tipo 1 che, essendo una malattia autoimmune, al momento del suo esordio, se non riconosciuta correttamente, può portare alla morte, rispetto invece al diabete di tipo 2 che riguarda soprattutto uno scorretto stile di vita e un’alimentazione sbagliata.

La Presidente Niccoli ha inoltre posto l’attenzione alla celiachia che, insieme al diabete di tipo 1, sono due patologie autoimmuni da prevenire attraverso il controllo di un determinato tipo di anticorpi, per capire se la persona le svilupperà in futuro.

Presente quest’anno per la prima volta l’Associazione ANNASR E TAYSSIR con sede a Pontedera, rappresentata dal suo Presidente Benazzi Hamid, che oltre ai più sentiti ringraziamenti per l’invito all’evento, ha esposto la propria approvazione nel sensibilizzare la popolazione alla prevenzione in ambito diabetologico, di loro competenza, insieme a quello solidale, di assistenza e integrazione culturale, per facilitare l’accesso alle cure anche ai cittadini di origine straniera e alle famiglie del territorio.

Anche l’Associazione Contro il Melanoma – ACM di Pisa, tramite la sua rappresentante, ha confermato la propria presenza alla Giornata della Prevenzione e Salute, con screening dedicati per continuare a promuovere la prevenzione sul territorio, come già puntualmente fa l’Associazione a partire dalle scuole, per sensibilizzare l’importanza dell’informazione su una patologia che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede.

Presente anche Andrea Bianchi, Vicepresidente di AVIS Pisa, che ha sottolineato come il ruolo dell’Associazione dedicata alla donazione del sangue e del plasma, sia strettamente legato alla prevenzione sanitaria, poiché donare regolarmente comporta già controlli periodici e gratuiti sullo stato di salute del donatore; quindi sabato 21 novembre sarà un’occasione in più per i cittadini sia per controllarsi che per saperne di più sull’accesso al fascicolo del donatore.

Quando si parla di visite mediche, spesso bisogna parlare anche di costi e, in questa direzione, giocano un ruolo importante le Agenzie Assicurative, come la Bettini Assicurazioni di Pisa rappresentata dal suo titolare Giacomo Bettini che, oltre ad offrire soluzioni di pagamento e servizi mirati e personalizzati a chi si ritrova a rivolgersi al settore sanitario privato, quest’anno nel proprio stand presente alla Stazione Leopolda nella Giornata della Prevenzione e Salute, darà la possibilità di provare gratuitamente il servizio Check-up Punto Salute, pensato per offrire ai visitatori una valutazione rapida del proprio stato di benessere.

La promotrice dell’evento, Irene Macchi, ha concluso ringraziando i medici, gli specialisti, i professionisti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, ricordando quanto “Condividere conoscenze ed esperienze rappresenta un contributo prezioso per tutta la comunità; prendersi cura della propria salute significa prendersi cura della propria vita”.

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Tra gli esami, i controlli e le visite in programma: l’esame dell’udito e visita otorinolaringoiatrica, valutazione podologica e consulenza al podoscopio, valutazione posturale e osteopatica, misurazione della vista; test HCV per l’epatite C, ecografia addominale, visita internistica, misurazione dei parametri vitali, elettrocardiogramma, consulenza con medico di base, consulenza di chirurgia plastica, consulenza dermatologica, informazioni e consulenza medica sulla donazione del sangue. Valutazione del rischio melanoma (dalle ore 15 alle ore 18.30), screening per la prevenzione del diabete di tipo 2, informazioni sul diabete di tipo 1, esame della cute e del capello e check-up del cuoio capelluto, screening e consulenza senologica, con valutazione dei fattori di rischio e addestramento all’autopalpazione, elettrocardiogramma con finalità di medicina interna e medicina dello sport, test genetico per la predisposizione all’intolleranza al lattosio, percorso di prevenzione primaria attraverso test sullo stile di vita e messaggi del corpo, check-up gratuiti sullo stato di salute della persona, consigli personalizzati di supplementazione naturale mirata, esame impedenziometrico, screening per il deterioramento cognitivo (dalle ore 10 alle ore 14).

Programma delle conferenze e delle dimostrazioni aperte al pubblico:

Ore 10:30 – La prevenzione, la prima medicina

Conferenza con Fabio Cerboni e Giovanni Grisotti, dedicata al vero significato delle diverse forme di prevenzione e al loro valore pratico per la salute. Si parlerà di prevenzione primaria, secondaria, terziaria e quaternaria, affrontando anche il tema delle attuali tossicità, delle risorse disponibili e dell’importanza di limitare l’eccessiva medicalizzazione. A seguire, tavola rotonda allargata e dibattito con il pubblico.

Ore 12:00 Dott.ssa Benedetta Soldani

“Quando l’intestino sta bene, tutto il corpo ritrova equilibrio.”

Ore 15:00 – Primo soccorso e disostruzione pediatrica

Dimostrazione delle principali tecniche di primo soccorso e delle manovre di disostruzione pediatrica.

Ore 15:30 – L’importanza delle catene muscolari: Metodo Mézières

Conferenza a cura della Dott.ssa Caterina Caciagli.

Ore 16:00 – AILI in Toscana: conoscenza, screening e inclusione per le persone con intolleranza al lattosio

Incontro con il Prof. Bellini, medico gastroenterologo, la Prof.ssa Zinnai, tecnologa alimentare, e la Dott.ssa Facioni, Presidente AILI.

Ore 17:00 – Gestione e prevenzione del diabete

Un approfondimento dedicato alla diagnosi precoce, alla riduzione del rischio e al contrasto dello stigma sociale, con la partecipazione dei responsabili della diabetologia pediatrica e dell’adulto dell’AOUP.

A seguire, flash mob a cura della Scuola di Danza Ghezzi, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete.

Per l’elenco dettagliato, vi invitiamo a consultare la Pagina Facebook di Unikey Corporation Pisa

Last modified: Novembre 19, 2026