Prende il via la nuova fase operativa della Car For Solution per progetti in favore di persone con disabilità

Written by Redazione• 2:39 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Prende il via la nuova fase del progetto inaugurato con il Festival della Robotica andato in scena dal 15 al 17 maggio 2026 presso il Centro Coni di Tirrenia. La Call for Solutions aperta in occasione del Festival ha raccolto bisogni concreti e proposte da parte di associazioni, enti e realtà del territorio ed entra nel suo momento operativo.

Il progetto promosso dal Festival della Robotica è organizzato da Fondazione Tech Care in collaborazione con Comune di Pisa, ConfCom Confcommercio Pisa, ConfInnovazione ConfCom Pisa, Fondazione Stella Maris, Università di Pisa e Scuola Superiore Sant’Anna, con il patrocinio e il sostegno di Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Arpa e Fondazione Pisa.

A partire dal mese di novembre prenderà il via la nuova fase del percorso che inaugura una finestra temporale di circa tre mesi concepita come una “chiamata all’azione” rivolta a gruppi di ricerca, università e imprese su scala nazionale e internazionale, dove ricercatori e sviluppatori presenteranno le prime proposte di soluzioni tecniche in risposta ai bisogni emersi attraverso il portale on line predisposto per l’iniziativa callforsolutions. roboticafestival.it

“L’obiettivo è rendere concrete le idee e siamo orgogliosi di farlo attraverso questa iniziativa dove saremo in prima linea come anello di congiunzione fra innovazione e imprese” afferma il presidente di ConfCom Pisa Stefano Maestri Accesi.

“Un progetto che si collega al tema del Festival ovvero la disabilità in età evolutiva” – spiega il presidente della Fondazione Tech Care Prof. Mauro Ferrari – “oggi ci prendiamo tutti un impegno perché non dobbiamo dimenticare il valore etico di questa proposta, stiamo parlando di realizzare progetti in favore persone che vivono con disabilità”.

“L’obiettivo è proprio quello di partire dai bisogni e rendere possibili soluzioni in grado di modificare in modo significativo la qualità di vita delle famiglie e delle persone più fragili” afferma il vicepresidente della Fondazione Tech Care e Prorettore della Scuola Superiore Sant’Anna Giuseppe Turchetti

L’assessore del Comune di Pisa con delega alla Disabilità Elena Del Rosso conferma l’impegno dell’amministrazione comunale “nel sostegno al Festival della Robotica e alla call for solution garantendo la massima diffusione dell’iniziativa”, mentre il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo evidenzia “il ruolo di Pisa come punto di riferimento di livello internazionale nella ricerca scientifica e nelle tecnologie avanzate; la call for solutions va nella direzione giusta perché è al servizio delle persone, assicurando il sostegno della Regione Toscana”.

“Si tratta di un passaggio fondamentale per rendere attuabili bisogni reali e mettere a terra progetti concreti, il nostro ruolo è proprio quello di fare rete tra imprese innovative, mondo della ricerca e istituzioni” afferma il presidente di ConfInnovazione ConfCom Pisa Fabio Bonomo, mentre la vicepresidente ConfInnovazione Angela Calò sottolinea la dimensione europea della call for solutions “che sarà estesa non solo a livello locale, ma anche a realtà nazionali e internazionali che lavorano nell’ambito dell’innovazione”.

“L’iniziativa si inserisce in un contesto dove le politiche di inclusione stanno vivendo un momento storico e dove le nuove tecnologie avranno un ruolo sempre più fondamentale” evidenzia Maria Antonietta Scognamiglio, membro del Comitato Etico Caregivers Pisa e consigliera della Provincia di Pisa.

La Call For Solutions ha raccolto proposte operative e immediatamente implementabili nell’ambito della robotica e dell’intelligenza artificiale, valorizzando soluzioni semplici adattamenti intelligenti di tecnologie già esistenti o modelli organizzativi replicabili.

L’obiettivo non è la ricerca sperimentale avanzata, ma l’applicazione concreta: ovvero migliorare processi, accessibilità, qualità dell’assistenza e integrazione nei servizi, con attenzione alla sostenibilità economica e alla fattibilità nel contesto reale.

L’iniziativa avviata nel corso dell’edizione 2026 del Festival della Robotica ha dimostrato concretamente il ruolo fondamentale dell’ascolto dei bisogni reali come motore dell’innovazione e proprio la nuova fase della Call for Solutions porterà i bisogni a diventare soluzioni concrete, attraverso i prototipi e modelli replicabili costruiti e progettati da ricercatori, sviluppatori, imprese e team di ricerca.

Last modified: Ottobre 28, 2026