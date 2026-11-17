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Sabato 21 novembre alle 17 la cerimonia in Sala Baleari a Palazzo Gambacorti. Riconoscimenti anche a personalità della cultura e del territorio

PISA – Sono Elena Loewenthal, Silvia Vecchini ed Emiliano Morreale i vincitori della 70ª edizione del Premio Nazionale Letterario Pisa. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 21 novembre alle 17 nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti.

I nomi sono stati annunciati durante una conferenza stampa alla presenza dell’assessore alla cultura Filippo Bedini, del presidente del comitato promotore Giancarlo Ceccarini e del componente Bruno Di Sacco.

Per la Narrativa il primo premio va a Elena Loewenthal con “Il tempo dei chissà”, pubblicato da Einaudi. Nella Poesia vince Silvia Vecchini con “Se tutte insieme”, edito da Bompiani, mentre per la Saggistica il riconoscimento è assegnato a Emiliano Morreale con “Il cinema era tutto”, Einaudi. Una segnalazione speciale per la narrativa va ad Alberto Martini, autore di “Il partigiano della Nevilio Casarosa”, Felici.

«Il Premio Nazionale Letterario Pisa rappresenta una realtà di grande prestigio nel panorama culturale italiano, capace in settant’anni di premiare autori e personalità di primo piano, senza mai perdere il legame con le proprie radici e con il territorio», dichiara Bedini, ribadendo il sostegno dell’amministrazione alla promozione della lettura e della produzione letteraria.

Organizzato dal Gruppo artistico letterario La Soffitta, con il contributo di Comune, Regione Toscana e realtà imprenditoriali, il Premio è nato nel 1956. Nel suo albo d’oro figurano, tra gli altri, Alberto Moravia, Mario Luzi, Anna Maria Ortese, Vincenzo Cerami, Miriam Mafai ed Ezio Mauro.

Accanto alle tre sezioni principali, il comitato promotore assegna diversi riconoscimenti speciali. Il premio “Opera prima” per la narrativa edita, dedicato alla memoria di Walter Pedullà, va a Nicole Benedetta Conte per “Le onde del destino”, Albatros. Il “Galeone d’Oro” 2026, offerto dal Rotary Club di Pisa, sarà consegnato al professor Stefano Bruni.

Il premio speciale d’attenzione per la saggistica è destinato a Franco Ceccarelli ed Emiliano Procucci, autori di “Tra storia e sogni – Guareschi il monarchico”, dreamBook. Un riconoscimento d’attenzione va anche al vocal coach e scrittore Massimo Iannone, autore di “Fantasmagorica vita”, 1818 Publishing.

La sezione “Radici del Territorio” premierà la memoria dello scrittore e storico Gino Benvenuti, con il riconoscimento ritirato dal figlio Gianfranco, e lo scrittore, giornalista e storico Renzo Castelli. Sono inoltre previsti il premio per il sociale a Maurizio Cecchini, quello alla carriera all’artista Renzo Galardini e un premio speciale al poeta Alessandro Scarpellini.

Last modified: Novembre 17, 2026