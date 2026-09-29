Premio Gronchi, a Pontedera torna il concorso di arti visive: opere entro il 23 ottobre

Written by Redazione• 1:51 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Torna il Premio Nazionale di Arti Visive “Giovanni Gronchi – Città di Pontedera”, giunto alla 31esima edizione. Il concorso, promosso dal Nucleo “Gronchi” di Pontedera – Acli Arte e Spettacolo con il Comune e la Fondazione per la Cultura Pontedera, rende omaggio all’ex presidente della Repubblica e offre spazio alla ricerca artistica contemporanea. È aperto ad artisti di ogni età e nazionalità, anche emergenti. comune.pontedera.pi.it

In palio un primo premio da mille euro, oltre ai riconoscimenti “Giovani artisti” e “Speciale Acli”, entrambi da 200 euro. Le opere saranno valutate per significatività del soggetto, qualità e originalità artistica e abilità tecnica. Quelle selezionate saranno esposte al PALP Palazzo Pretorio dal 31 ottobre al 14 novembre; la premiazione si terrà il 14 novembre alle 17.30. comune.pontedera.pi.it

Le opere possono essere consegnate dal 6 al 23 ottobre, a mano al PALP dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 18, oppure tramite corriere all’Ufficio Cultura del Comune. Il bando indica come termine ultimo le ore 13 del 23 ottobre e richiede l’invio della domanda di partecipazione prima della consegna. Bando e modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Pontedera. Comune di Pontedera

Last modified: Settembre 29, 2026