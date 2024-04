Premiati in Comune quattro giovani schermidori della PisaScherma

Scritto da admin• 8:57 am• Pisa, Attualità, Sport

PISA – La Cerimonia di Premiazione di quattro giovani schermidori effettuata al mattino di mercoledì 24 aprile 2024 presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti da parte dell’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, non fa che confermare la vitalità di detta Disciplina a livello nazionale, che riesce a sfornare Campioni senza soluzione di continuità, unitamente alla validità della Scuola pisana soprattutto per ciò che concerne la specialità del Fioretto maschile e femminile, facendo tali giovani atleti – distintisi in occasione dei recenti Campionati Europei Cadetti e Giovani svoltisi dal 22 al 29 febbraio a Napoli e dei successivi Campionati Mondiali che hanno avuto luogo dal 12 al 15 aprile a Riad, in Arabia Saudita – parte delle due Scuole “U.S. Pisascherma ASD” e “Club Scherma Antonio Di Ciolo“.

di Giovanni Manenti

A ricevere i meritati riconoscimenti sono stati, per il Pisascherma, Irene Bertini – argento Individuale ed Oro a squadre di Fioretto ai Campionati Mondiali Under20 di Riad – Matteo Iacomoni,Oro Individuale ed a Squadre di Fioretto ai Campionati Europei Giovani di Napoli -e Mattia Conticini, argento individuale e bronzo a Squadre di Fioretto ai Campionati Europei Cadetti di Napoli, mentre non era presente per concomitanti impegni l’atleta paralimpico Matteo Betti, bronzo individuale ed argento a squadre di Fioretto ai Campionati Europei di Parigi 2024.

A rappresentare viceversa il Club Scherma Antonio Di Ciolo la più giovane del Gruppo, ovvero la non ancora 17enne Vittoria Pinna che ai Campionati Mondiali Under20 di Riad ha completato il podio nella gara individuale di Fioretto ed, assieme alla citata Irene Bertini, Greta Collini e Matilde Molinari, si è aggiudicata la Medaglia d’Oro nella prova a squadre.

Un bottino che sarebbe potuto essere ancora più corposo se il riferito Campione Europeo Matteo Iacomoni non si fosse infortunato proprio in vista della Rassegna Iridata, ed al quale vanno tutti i migliori Auguri per una pronta guarigione e conseguente ripresa dell’attività sportiva.

Una cerimonia che ha, in un certo senso, costituito un “flash back” per l’Assessore allo Sport Frida Scarpa, anch’essa schermitrice di livello internazionale e che nel 1995 fu bronzo individuale ai Mondiali Giovani di Parigi, la quale ha così commentato: “i risultati di questi giovani schermidori confermano l’importanza e la vitalità di questa Disciplina nel Panorama Sportivo nazionale – confermata altresì dalla recente notizia che la fiorettista Arianna Errigo è stata scelta, assieme a Gianmarco Tamberi, quale portabandiera alla Cerimonia di Apertura delle prossime Olimpiadi di Parigi un privilegio che già ha avuto in passato la pluricampionessa Valentina Vezzali – così che le premiazioni di stamattina, oltre a rappresentare un tuffo nel passato per la sottoscritta, stanno a certificare che Pisa ribadisce la propria grande tradizione in questo Sport e che le nostre due Società che curano la Scherma sono altamente competitive e rappresentano uno stimolo per la città anche per raggiungere grandi risultati, così da risultare un messaggio promozionale rivolto a tutte le famiglie affinché abbiano consapevolezza che a Pisa esistono due palestre di altissimo livello cui affidare i propri ragazzi“.

“Nello specifico, per le prospettive di un prossimo futuro, soprattutto a livello femminile“, conclude l’Assessore, “la squadre di fioretto è da tempo un Team al vertice internazionale – come confermato dall’esito della recente prova di Coppa del Mondo assoluta di Tbilisi, dove il quartetto azzurro composto dalla nostra Martina Batini, Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Alice Volpi, quest’ultima anche Oro Individuale superando la Errigo in Finale, ha centrato la vittoria – ed a tal fine ricordo che l’esito della Coppa del Mondo Under20, le cui prove concorrono a comporre il Ranking assieme ad Olimpiadi ed Europei, ha visto primeggiare Vittoria Pinna, a pari merito (137 punti) con Irene Bertini e terza l’altra azzurra Matilde Molinari, ragion per cui abbiamo una squadra molto forte a livello giovanile che consente di ben sperare per i prossimi quattro anni in vista dei Giochi di Los Angeles 2024“.

Ovviamente soddisfatto delle prestazioni dei propri ragazzi il tecnico del Pisascherma, nonché ex Campione Olimpico Simone Vanni: “questi risultati confermano come anche le giovani leve promettano bene, pur avendo tutta una carriera avanti a sé, ma si stanno affacciando nel modo giusto ai palcoscenici internazionali, circostanza che non può che farci grandissimo onore in quanto rappresenta la dimostrazione che la nostra è una Società che lavora tanto e bene, il che ci rende soddisfatti ancorché non appagati poiché hanno portato a casa tante medaglie ma potevano essere ancora di più e noi ci focalizziamo sul miglioramento di tali prestazioni. La conquista del titolo iridato nella prova di Fioretto femminile a squadre Under20“, prosegue Vanni, “è un grande risultato, ma deve rappresentare una base di partenza per le nostre giovani ragazze in quanto tale specialità è ancora ai vertici internazionali assoluti, basta vedere l’esito della recente tappa di Coppa del Mondo con quattro azzurre a completare il podio individuale, oltre ad aggiudicarsi la gara a squadre, così che loro non devono essere da meno, impegnarsi e lavorare sodo per poi vedere se riescono a ritagliarsi un proprio spazio all’interno della Nazionale maggiore”.

Ovviamente non poteva mancare per Vanni, altresì Commissario Tecnico della Nazionale paralimpica di Fioretto maschile e femminile, una domanda sul prossimo appuntamento di Parigi 2024, in merito al quale sottolinea come; “la preparazione stia procedendo bene, abbiamo avuto qualche piccolo infortunio peraltro in fase di risoluzione, mentre come impegni abbiamo l’ultima gara di qualificazione a San Paolo in maggio prima del rush finale di tutta l’estate in vista delle Paralimpiadi in programma a settembre, Rassegna per la quale si sono già qualificati in 9, sperando di arrivare ad 11 partecipanti“.

