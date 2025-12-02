Premiati i sei studenti più meritevoli della provincia di Pisa al Premio “Alberto Ottolenghi”

Written by admin• 11:41 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Talento, impegno e senso civico hanno animato il Salone dei Cavalieri di Santo Stefano, in piazza dei Cavalieri, dove il Premio di studio “Alberto Ottolenghi” ha celebrato i sei studenti più meritevoli della provincia di Pisa. Una mattinata che si è trasformata in un autentico tributo alla scuola e alla cultura del lavoro, nella prestigiosa cornice del Palazzo dei Dodici, gremito di Maestri del Lavoro provenienti da Pisa e da altre province.

Il Consolato provinciale dei Maestri del Lavoro di Pisa ha così rinnovato una tradizione nata nel 1975 e giunta alla 48ª edizione, ricordando la figura del Maestro del Lavoro Alberto Ottolenghi: storico Console provinciale, capace di superare con coraggio le persecuzioni razziali e la guerra, per poi distinguersi come dirigente d’azienda e instancabile promotore del valore del lavoro. Il Console provinciale Mauro Castellacci ha aperto l’incontro, ribadendo il significato educativo e sociale del premio.

Protagonisti della cerimonia sono stati i sei studenti e studentesse che hanno concluso il ciclo di studi secondari con risultati eccellenti:

Giulia Becherini (Liceo Classico “Galilei”, Pisa)

(Liceo Classico “Galilei”, Pisa) Sara Bacciardi e Francesco D’Andrea (Liceo “XXV Aprile”, Pontedera)

e (Liceo “XXV Aprile”, Pontedera) Giulio Borghi e Valeria Fedeli (Liceo “Carducci”, Volterra)

e (Liceo “Carducci”, Volterra) Lucrezia Pistoia (Liceo “Buonarroti”, Pisa)

Oltre al rendimento scolastico, tutti si sono distinti per impegno sociale e attività di volontariato. I premi sono stati consegnati da Carla Ottolenghi, che continua a custodire con dedizione l’eredità del padre.

La presenza dell’assessore del Comune di Pisa Riccardo Buscemi ha sottolineato il valore istituzionale dell’iniziativa, così come quella del consigliere comunale di Vicopisano Mario Palmieri, promotore – insieme al Consolato – dell’intitolazione del parco di Lugnano ai “Maestri del Lavoro”, divenuto simbolo dei valori di competenza ed etica professionale.

La cerimonia ha previsto anche la consegna dei riconoscimenti di anzianità ai Maestri del Lavoro del Consolato di Pisa, insigniti della Stella al Merito del Lavoro e custodi di un patrimonio di esperienza messo al servizio delle giovani generazioni.

In chiusura, la relazione del Maestro del Lavoro Luigi Mansani, dal titolo “Energia nucleare, questa sconosciuta”, ha offerto al pubblico uno sguardo sulle sfide scientifiche contemporanee, suggellando un incontro che ha unito idealmente tradizione e futuro, esperienza e nuove energie.

Last modified: Dicembre 2, 2025