Porto di Marina di Pisa, via libera in commissione alla proroga dell’accordo con Na.Mi.Ra.

Written by Redazione• 10:43 am• Pisa, Marina di Pisa, Politica

Il provvedimento passa con i soli voti della maggioranza e attende l’esame del Consiglio comunale. Previsti 158 posti auto entro marzo 2027, scadenza al 2030 per le restanti urbanizzazioni.

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Angelo Ciavarrella, Consigliere Comunale di Pisa

Capogruppo Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (FNV).

Primo via libera alla proroga dei termini dell’accordo transattivo tra il Comune di Pisa e Na.Mi.Ra., sottoscritto nel 2023 per gli interventi nell’area del porto turistico di Marina di Pisa. La prima commissione consiliare permanente ha approvato l’atto con i soli voti della maggioranza. Il provvedimento passerà ora al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

La proposta ridefinisce il calendario delle opere. Entro il 14 marzo 2027 dovranno essere completati gli interventi autorizzati e realizzati i 158 posti auto a servizio del porto. Per l’acquisizione delle aree di proprietà della Provincia di Pisa il termine è fissato al 14 dicembre 2027.

Slitta invece al 14 dicembre 2030 la scadenza per completare le restanti opere di urbanizzazione e gli interventi relativi al servizio idrico integrato. L’atto prevede inoltre specifiche garanzie a tutela del Comune, in particolare per la realizzazione dei parcheggi.

«Si tratta di un passaggio importante perché consente di fare chiarezza sugli impegni assunti, sulle opere ancora da completare e sulle nuove scadenze previste», dichiara Angelo Ciavarrella, presidente della commissione. «L’obiettivo rimane quello di arrivare alla realizzazione degli interventi, garantendo il rispetto degli accordi e tutelando l’interesse pubblico».

Ciavarrella sottolinea il ruolo del completamento delle opere per lo sviluppo di Marina di Pisa e la necessità che l’amministrazione continui a monitorare l’avanzamento degli interventi.

L’esame del Consiglio comunale è previsto in una delle prossime sedute.

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Last modified: Novembre 16, 2026