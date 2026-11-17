Written by Redazione• 3:39 pm• Calci, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Domenica 22 novembre alle 16 nella sala consiliare “Rino Logli” l’iniziativa di NeuroCare con due psicologi e un neurologo. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

CALCI – Come mantenere il dialogo con un familiare anziano, fragile o affetto da una malattia neurologica? Come affrontare incomprensioni, silenzi e rifiuti, rispettando l’autonomia della persona assistita e riconoscendo anche la fatica di chi se ne prende cura?

A queste domande è dedicato “Ponti su Babele – Mappe per comunicare tra caregiver e assistiti, tra smarrimento e solidarietà familiare”, l’incontro interattivo in programma domenica 22 novembre alle 16 nella sala consiliare “Rino Logli” del Comune di Calci.

L’iniziativa è promossa dall’associazione NeuroCare OdV, con il patrocinio del Comune e il sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, Agricola Calafata e ACLI Arte e Spettacolo. Si rivolge a chi assiste o ha assistito un familiare e a chi potrebbe trovarsi ad affrontare questa esperienza in futuro.

Al centro del pomeriggio ci saranno le difficoltà emotive e comunicative che possono accompagnare la relazione di cura. Attraverso parole, immagini, facilitazione grafica e narrazione, i partecipanti potranno condividere domande ed esperienze e conoscere strumenti per migliorare il dialogo quotidiano.

Tre gli esperti coinvolti. Lo psicologo e ipnotista Matteo Sinatti proporrà l’intervento “Parole che guariscono, parole che fanno ammalare”. Il neurologo e neuroriabilitatore Paolo Bongioanni, presidente di NeuroCare, affronterà il tema “La relazione che cambia: comprendere i cambiamenti per salvare il legame interpersonale”. Lo psicologo e psicoterapeuta Francesco Tramonti parlerà invece di “Emozioni difficili senza sensi di colpa: gli stati d’animo collegati al burden”, il carico che può gravare su chi presta assistenza.

L’obiettivo è offrire uno spazio di ascolto e confronto, nel quale riconoscere le emozioni e cercare nuove modalità per restare in relazione con la persona cara.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni: 329 8845911, neurocareodv@gmail.com.

Last modified: Novembre 17, 2026