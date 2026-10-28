Pontedera, torna Mercadera: il 1° novembre mercato in due piazze del centro

Written by Redazione• 9:19 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

Domenica dalle 8 alle 19 banchi selezionati in piazza Martiri della Libertà e piazza Garibaldi. L’iniziativa è organizzata da ANVA Confesercenti con il patrocinio del Comune

PONTEDERA – Una giornata dedicata allo shopping autunnale e al commercio ambulante. Domenica 1° novembre, dalle 8 alle 19, torna Mercadera, il mercato organizzato da ANVA Confesercenti Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Pontedera.

A ospitare i banchi saranno piazza Martiri della Libertà e piazza Garibaldi, con proposte selezionate per cittadini e visitatori. L’obiettivo è valorizzare il commercio su area pubblica e contribuire ad animare il centro, creando opportunità anche per le attività del territorio.

«Siamo felici di portare a Pontedera il nostro format, ideato e sviluppato da ANVA Confesercenti Provincia di Pisa, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro degli ambulanti e creare occasioni concrete di incontro tra commercio e cittadini», dichiarano Mirco Sbrolli, presidente provinciale di ANVA Confesercenti, e Claudio Del Sarto, responsabile provinciale.

«Con questa iniziativa vogliamo portare persone in centro, creare movimento e offrire nuove opportunità agli operatori e alle attività del territorio», aggiungono.

Gli organizzatori ringraziano gli sponsor Crv Volterra e Futurline di Futura Cavallini, insieme all’amministrazione comunale e all’assessore al Commercio Alessandro Puccinelli per il supporto organizzativo.

«Crediamo che i mercati di qualità rappresentino un valore aggiunto per le città: contribuiscono ad attrarre visitatori, a rendere più vivaci gli spazi pubblici e a rafforzare il rapporto tra commercio e comunità», concludono Sbrolli e Del Sarto.

Last modified: Ottobre 28, 2026