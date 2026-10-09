Pontedera, torna la Fiera di San Luca: dieci giorni tra artigianato, sapori e tradizione

Written by Redazione• 1:08 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

Dal 16 al 25 ottobre la 555ª edizione nell’area di fronte a piazza del Mercato. Ingresso gratuito, esposizioni e attività per famiglie.

PONTEDERA – Una storia iniziata nel 1471 e un nuovo percorso di rilancio. Torna dal 16 al 25 ottobre 2026 l’Antica Fiera di San Luca, giunta alla 555ª edizione, con esposizioni, specialità gastronomiche e iniziative per famiglie e appassionati.

La manifestazione si svolgerà nell’area di fronte a piazza del Mercato, nei pressi del Centro Commerciale Panorama, lungo la Tosco Romagnola. L’ingresso sarà gratuito.

Su una superficie di circa 3.500 metri quadrati, di cui 1.500 coperti, la fiera proporrà spazi dedicati a commercio e artigianato, servizi, arredamento, tecnologie ambientali, auto e moto, agricoltura, giardinaggio e prodotti fatti a mano. Ampio spazio anche all’enogastronomia, con specialità toscane e di altre regioni italiane.

Il programma comprenderà falconeria, tiro con l’arco, attività cinofile, macchine e trattori agricoli d’epoca e appuntamenti dedicati alla micologia. È previsto inoltre il coinvolgimento delle scuole professionali del territorio, per mettere in relazione competenze, formazione e mondo del lavoro.

«La Fiera di San Luca rappresenta un patrimonio storico e identitario per Pontedera, ma anche un’opportunità concreta per sostenere e promuovere il tessuto economico locale», dichiara Alessandro Puccinelli, assessore alle attività produttive. «L’obiettivo è far crescere ancora questa manifestazione, valorizzandone la tradizione e rafforzandone la capacità di attrarre visitatori, dare visibilità alle imprese e generare ricadute positive per la città».

L’organizzazione è affidata all’associazione Centro Diffusione “I Cavalieri” APS, nell’ambito del percorso di co-progettazione avviato dal Comune per la gestione e lo sviluppo della manifestazione nel triennio 2026-2028.

«Vogliamo riportare la Fiera di San Luca ai tempi d’oro», afferma la presidente Anna Bartelletti, spiegando che il rilancio punta a mantenere le caratteristiche della manifestazione e a rafforzarne il richiamo.

L’evento è sostenuto dal Consiglio regionale della Toscana, dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, da Terre di Pisa e da The Lands of Giacomo Puccini, con il patrocinio della Regione, della Provincia di Pisa e delle associazioni di categoria.

La fiera sarà aperta venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20; dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 20.

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Last modified: Ottobre 9, 2026