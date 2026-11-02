Pontedera ricorda l’alluvione del 1966: il 4 novembre una stele, passeggiate e testimonianze

Written by Redazione• 4:23 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

Alla Montagnola il monumento donato dal Rotary. In programma anche iniziative per bambini e famiglie, una mostra fotografica e una proiezione alla Biblioteca Gronchi

PONTEDERA- Una giornata per ricordare l’alluvione del 1966 e trasmetterne la memoria alle nuove generazioni. Mercoledì 4 novembre, a sessant’anni dall’evento, Pontedera propone un programma di appuntamenti tra La Montagnola, Villa Crastan e la Biblioteca comunale Giovanni Gronchi.

Si comincia alle 12.30 alla Montagnola, nel punto in cui il fiume Era ruppe l’argine, con l’inaugurazione di una stele commemorativa donata dal Rotary Club Pontedera. Un segno permanente nel luogo in cui l’acqua cambiò la vita della città.

Alle 15.30, con ritrovo in piazza Curtatone, partirà “L’Arno arrivò fin qui”, passeggiata storica guidata da Michele Quirici. Il percorso raggiungerà La Montagnola, ripercorrendo luoghi e vicende dell’alluvione e il rapporto tra Pontedera e i suoi fiumi. La partecipazione è su prenotazione, per un massimo di 50 persone.

Alle 16.30, dalla Montagnola prenderà il via “Quando il fiume cambiò strada”, performance interattiva dell’associazione Junco, dedicata a bambini e famiglie. Il percorso partirà dal punto di rottura dell’argine dell’Era e proseguirà fino a Villa Crastan, per concludersi con un’installazione artistica interattiva in via della Stazione Vecchia. L’ingresso è libero.

Alle 17 a Villa Crastan andrà in scena “Una goccia, due fiumi, una città”, spettacolo di e con Silvia Bruni, Luigi Petrolini e Daniele Tamberi, sempre a cura di Junco. Teatro e narrazione accompagneranno bambini e famiglie alla scoperta della memoria dell’alluvione. L’evento è su prenotazione, con posti limitati.

Il programma si sposterà poi alla Biblioteca comunale Giovanni Gronchi, dove alle 17.30 sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata all’alluvione.

Alle 18 seguiranno un incontro e la proiezione del video “4 novembre 1966, l’Era correva nel corso di Pontedera”, realizzato per il cinquantesimo anniversario in collaborazione con ValderaVideo. Riprese e montaggio sono di Lorenza Pucci, la fotografia di Marco Del Vita, il suono di Carla Capannini; ricerca storica e fotografica e interviste sono curate da Michele Quirici.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0587 981870 e 331 1542017.

Sempre mercoledì 4 novembre si terranno anche le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con l’omaggio ai Caduti alle 12 in piazza Garibaldi.

Last modified: Novembre 2, 2026