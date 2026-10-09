Pontedera, “Ri-Nascita”: sei donne raccontano la vita dopo il tumore al seno

Written by Redazione• 1:31 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

La mostra a Civico 35 fino al 19 ottobre. Con “Non più sola” anche un convegno sulla post-menopausa e un incontro sulle novità terapeutiche.

PONTEDERA – “Cicatrici che non nascondono ma raccontano”. È il filo conduttore di “Ri-Nascita”, il progetto artistico e umano che dà voce alle esperienze di sei donne che hanno affrontato il tumore al seno. Promossa dall’associazione “Non più sola”, l’iniziativa arriva a Pontedera con tre appuntamenti tra arte, testimonianze e informazione sanitaria, sostenuti dall’Amministrazione comunale.

La mostra allestita a Civico 35, in corso Matteotti, raccoglie le storie e le opere delle protagoniste e sarà visitabile fino al 19 ottobre. Un percorso che mette al centro il coraggio, la condivisione e la forza delle donne durante e dopo le cure.

Il programma prosegue sabato 10 ottobre nella saletta Carpi di via Valtriani con il convegno aperto a tutti “Il tumore al seno nelle donne in post-menopausa”. Interverranno Manuela Roncella, coordinatrice della Rete senologica toscana, e gli specialisti Laura Roveda, Stefano Atzori, Luigi Coltelli, Luciana Lastrucci e Serena Turini.

Durante l’incontro sarà distribuita gratuitamente una brochure promossa da Esanastri, nell’ambito della collaborazione che da anni coinvolge l’azienda, l’associazione e la Breast Unit dell’ospedale Lotti sui temi della salute e degli stili di vita.

Martedì 13 ottobre alle 15.30, nell’auditorium della Biblioteca comunale Giovanni Gronchi, si terrà invece un approfondimento sulle novità nella cura del tumore al seno metastatico, in occasione della giornata mondiale di sensibilizzazione dedicata alla malattia. Relatore sarà il dottor Giuseppe Coltelli, direttore della struttura complessa di Oncologia medica Alta Valdicecina-Valdera.

Attiva in Valdera e Valdicecina, “Non più sola” sostiene le donne nei percorsi oncologici. I tre appuntamenti offrono occasioni di ascolto e confronto, affiancando alle esperienze personali il contributo dei professionisti sanitari.

Last modified: Ottobre 9, 2026