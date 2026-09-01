Pontedera. Pieragnoli (ConfCommercio): “Il commercio non si rilancia a parole, servono idee e risposte concrete”

Written by Redazione• 2:21 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – “Le proposte che abbiamo presentato sono chiare e messe nero su bianco, se l’assessore Puccinelli non vuole prenderle in considerazione lo dica chiaramente senza rifugiarsi nel castello di carta della strumentalizzazione: ne risponderà agli imprenditori e alle attività che al contrario chiedono soluzioni efficaci e operative per il rilancio del commercio di Pontedera”.

Il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli replica alle dichiarazioni dell’assessore al Commercio di Pontedera: “Lavoriamo ogni giorno per supportare le attività commerciali che stanno attraversando un momento di fortissima difficoltà e mettere in campo tutte le energie possibili per contrastare la desertificazione commerciale. È un problema reale, che non può essere liquidato come una sola conseguenza di dinamiche nazionali. Se per l’assessore ‘tutto il mondo è paese’ è pur vero che amministra Pontedera, ci dica quali sono le soluzioni che questa amministrazione vuole mettere in campo per sostenere il suo tessuto commerciale ”.

“Ci aspetteremmo idee, proposte e disponibilità a sperimentare nuove soluzioni. Le amministrazioni locali hanno strumenti e possibilità di intervento, anche se certamente non possono risolvere da sole problemi che hanno dimensione nazionale. Ma proprio per questo è necessario lavorare insieme e utilizzare ogni leva disponibile, come abbiamo evidenziato nelle 13 proposte: incentivi e agevolazioni per le attività, sostegno alle nuove aperture, iniziative per rendere il centro più attrattivo, eventi capaci di generare flussi, interventi sulla vivibilità e sulla sicurezza, valorizzazione del tessuto commerciale e una programmazione condivisa sono solo alcune delle misure presentate e alcune sarebbero immediatamente attuabili se ci fosse la volontà e l’impegno da parte dell’amministrazione”.

“Non ci siamo mai sottratti al confronto e siamo sempre pronti a discutere di proposte concrete. Ma il punto di partenza deve essere il riconoscimento che esiste un problema e che non possiamo limitarci a dire che è così dappertutto. Se vogliamo contrastare davvero la desertificazione commerciale, dobbiamo avere il coraggio di individuare soluzioni. Le imprese hanno bisogno di risposte e impegno, non di rassegnazione” conclude Pieragnoli.

Last modified: Settembre 1, 2026