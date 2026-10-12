Pontedera, Nannipieri (GN): “Bandiere cubane e palestinesi sulla passerella di Pontedera, vanno rimosse” 

Written by Redazione• 3:09 pm• Pontedera, Politica

Christian Nannipieri sollecita il Comune di Pontedera: «Uno spazio pubblico non può diventare un luogo di propaganda permanente».

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Christian Nannipieri, Gioventù Nazionale.

Gioventù Nazionale chiede la rimozione delle bandiere cubana e palestinese dalla passerella che conduce al Villaggio Scolastico. A intervenire è il presidente provinciale Christian Nannipieri, che sollecita una risposta dell’Amministrazione comunale.

Secondo quanto riferisce Nannipieri, le due grandi bandiere sono appese da mesi lungo il collegamento utilizzato quotidianamente da studenti e cittadini.

«Non intendiamo entrare nelle questioni geopolitiche che queste bandiere rappresentano», dichiara. «Una passerella pubblica non può diventare uno spazio di esposizione permanente di simboli politici scelti da qualcuno e imposti a tutti gli altri».

Il rappresentante di Gioventù Nazionale e Fratelli d’Italia distingue tra il diritto di manifestare le proprie idee e l’esposizione continuativa di simboli su un bene pubblico. «Un conto è manifestare liberamente le proprie idee, diritto che nessuno mette in discussione; un altro è trasformare un luogo pubblico in uno spazio di propaganda permanente», sostiene.

Nannipieri richiama inoltre l’articolo 63 del Regolamento di Polizia Urbana di Pontedera, che, secondo la sua lettura, richiede il permesso dell’autorità comunale per collocare addobbi, festoni e simili nei luoghi pubblici. Chiede quindi se l’esposizione sia stata autorizzata e, in assenza di permesso, sollecita un intervento per ripristinare il rispetto delle regole.

«Le regole sull’utilizzo dei beni pubblici devono valere per tutti. Ci aspettiamo una risposta chiara e un intervento tempestivo», conclude.

Last modified: Ottobre 12, 2026