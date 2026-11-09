Pontedera, Michela Pampana in pensione dopo oltre 42 anni: il grazie dei colleghi del Lotti

Written by Redazione• 4:39 pm• Pontedera, Attualità

L’infermiera della programmazione chirurgica ha concluso il servizio il 31 ottobre. Il saluto: «Professionalità, gentilezza e attenzione ai pazienti».

PONTEDERA– Dopo oltre 42 anni di servizio, è arrivato il momento della pensione per Michela Pampana, infermiera della programmazione chirurgica dell’ospedale “Felice Lotti” di Pontedera. Il suo ultimo giorno di lavoro è stato il 31 ottobre 2026.

Per salutarla, i colleghi hanno voluto dedicarle un messaggio di ringraziamento, ricordando le qualità professionali e umane che hanno accompagnato il suo percorso.

«Michela ha saputo distinguersi per la sua professionalità, competenza e disponibilità, ma soprattutto per la gentilezza, l’umanità e l’attenzione che ha sempre riservato ai pazienti e ai colleghi», scrivono.

Nel messaggio viene ricordato anche l’impegno durante la pandemia, quando l’infermiera ha prestato servizio nelle “bolle” e nei reparti dedicati ai pazienti contagiati, affrontando una fase particolarmente difficile per il personale sanitario.

«Grazie per questi lunghi anni di impegno, per la passione con cui hai svolto il tuo lavoro, per la disponibilità e per tutti i momenti condivisi. Il tuo contributo ha lasciato un segno prezioso in chi ha avuto il piacere di lavorare al tuo fianco», prosegue il saluto.

Dai colleghi, infine, l’augurio di una nuova fase ricca di serenità, soddisfazioni e tempo da dedicare a sé: «Buona pensione, Michela!».

Last modified: Novembre 9, 2026