Written by Redazione• 2:24 pm• Pontedera, Attualità

Il saluto delle colleghe e dei colleghi dell’ospedale: «Colonna portante della prima medicina, sempre sorridente e con una parola gentile per tutti»

PONTEDERA – Dopo oltre quarant’anni di servizio, nei giorni scorsi è andata in pensione Antonella Curradi, infermiera dell’ospedale di Pontedera.

Le colleghe e i colleghi hanno voluto dedicarle un messaggio di affetto e riconoscenza, ricordandone la professionalità, la disponibilità e la capacità di affrontare le difficoltà del lavoro con un sorriso.

«Colonna portante della prima medicina, sempre sorridente e con una parola gentile per tutti», scrivono. «Infermiera poliedrica dalle mille risorse, un tassello importante che verrà meno all’area medica».

Un saluto che testimonia il legame costruito in tanti anni di lavoro condiviso: «Orgogliosi di averla avuta fino alla fine del suo percorso lavorativo».

Last modified: Novembre 17, 2026