Pontedera, il 1° novembre torna la Stracittadina: quattro percorsi dal campo sportivo Oltrera

Written by Redazione• 1:03 pm• Pontedera, Eventi/Spettacolo, Sport

La Marcia della Fiera propone itinerari di 3, 6, 13 e 18 chilometri. In programma anche i trofei Fustaino e “Corriamo per la Vita – Non più Sola”

PONTEDERA – Una giornata di movimento e condivisione per gli appassionati di podismo. Domenica 1° novembre torna la Stracittadina di Pontedera, l’evento ludico motorio valido per il Trofeo provinciale pisano di podismo.

La partenza sarà dal campo sportivo Oltrera, con percorsi che attraverseranno il territorio cittadino e comprenderanno anche tratti boschivi.

Il programma della Marcia della Fiera prevede quattro distanze, di 3, 6, 13 e 18 chilometri. La manifestazione ospiterà inoltre il 13° Trofeo Fustaino e il 14° Trofeo “Corriamo per la Vita – Non più Sola”.

Numerosi volontari saranno impegnati nell’organizzazione e nel supporto ai partecipanti, con l’allestimento di punti di ristoro lungo i percorsi.

Sono previsti un pacco alimentare per i partecipanti e premi per i gruppi più numerosi e per le società.

Last modified: Ottobre 29, 2026