Written by Redazione• 12:51 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

La Banca di Pisa e Fornacette arricchisce il patrimonio pubblico con ceramiche, stampe, grafica e dipinti. L’assessore Mori: «Un gesto che testimonia il legame con il territorio»

PONTEDERA – Ventisette opere d’arte entrano nel patrimonio del Comune di Pontedera grazie alla donazione della Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo. La raccolta comprende ceramiche, stampe, grafica e dipinti, tra cui alcune ceramiche di Ettore Sottsass, artista e designer di fama internazionale.

L’Amministrazione comunale ha accolto la proposta dell’istituto bancario con l’obiettivo di rendere le opere accessibili al pubblico, offrendo nuove occasioni di conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico.

Nei documenti a supporto dell’atto, la donazione viene descritta come un gesto che «consente la fruibilità pubblica delle opere» e come un segnale di fiducia verso un’amministrazione che ha individuato nella ricerca artistica un ambito strategico della propria politica culturale.

«Un ringraziamento sincero alla Banca di Pisa e Fornacette per aver scelto di donare queste opere al Comune di Pontedera e a tutte le persone che si sono impegnate in prima persona per portare a termine l’operazione», dichiara Francesco Mori, assessore alla Cultura.

«È un gesto importante, che testimonia da una parte l’amore per l’arte e dall’altra il legame profondo e il radicamento dell’istituto bancario con il territorio. Una donazione che arricchisce il patrimonio pubblico e offre nuove opportunità di valorizzazione e conoscenza delle opere artistiche».

Last modified: Novembre 19, 2026