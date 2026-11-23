Written by Redazione• 2:25 pm• Pontedera, Attualità

Le partecipanti hanno chiuso gli incontri con una poesia collettiva. Da gennaio 2027 il percorso sarà proposto anche all’ospedale di Cecina.

PONTEDERA– Si è concluso «Cerchio Verde», il percorso di gruppo rivolto alle donne che affrontano un tumore al seno. Gli incontri hanno offerto uno spazio protetto in cui condividere l’esperienza della malattia, riconoscere le emozioni che la accompagnano e confrontarsi con le altre partecipanti.

Il progetto è stato promosso dalla struttura Psicologia della Continuità ospedale e territorio, diretta da Patrizia Fistesmaire, in collaborazione con la Breast Unit di Pontedera e Volterra, coordinata da Laura Roveda, e con l’Oncologia medica Alta Val di Cecina-Valdera, diretta da Luigi Coltelli.

Il percorso si è ispirato al Compassionate Mind Training e alla Compassion Focused Therapy. «Sentirsi meglio, talvolta, vuol dire imparare a sentire meglio, allenandosi a stare anche nelle emozioni che sembrano più difficili e intollerabili», ha spiegato la psicologa Cristina Pagni.

Nell’ultimo incontro ogni partecipante ha scelto una parola, un’emozione e una frase per raccontare il significato dell’esperienza vissuta. Dai contributi è nata una poesia collettiva.

Last modified: Novembre 23, 2026