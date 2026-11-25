Written by Redazione• 12:11 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il Comune ha partecipato alla cerimonia ufficiale al Parco di Pinocchio. Il programma della Biblioteca Gronchi si chiude il 28 novembre con un appuntamento per i più piccoli

PONTEDERA – C’era anche Pontedera alle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, noto come Carlo Collodi. Alla cerimonia del 24 novembre, nella Sala del Grillo al Parco di Pinocchio, hanno partecipato l’assessore alla Cultura Francesco Mori e Maura Lotti per la Biblioteca comunale Giovanni Gronchi.

Il Comune ha aderito al Comitato nazionale per il bicentenario e ha dedicato a Pinocchio un mese di iniziative. I Bibliosabati del 7 e 14 novembre hanno proposto letture sulle avventure del burattino, mentre il 21 novembre la biblioteca ha portato giochi e attività in piazza Cavour per la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il 19 novembre lo studioso Giovanni Capecchi ha presentato alla Gronchi il volume Le avventure di Collodi, autobiografia immaginaria. Durante il mese sono state messe gratuitamente a disposizione dei cittadini copie de Le avventure di Pinocchio.

L’ultimo appuntamento è sabato 28 novembre alla Biblioragazzi della Gronchi, con letture rivolte ai più piccoli. «Abbiamo scelto di celebrare il bicentenario soprattutto attraverso la biblioteca, le letture e le attività rivolte ai bambini», ha spiegato Mori, sottolineando l’importanza di far conoscere il libro alle nuove generazioni.

Last modified: Novembre 25, 2026