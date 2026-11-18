Written by Redazione• 2:11 pm• Pontedera, Attualità

Stop al traffico dalle 21 del 26 novembre alle 5 del 27 e dalle 21 del 3 dicembre alle 5 del 4. I lavori serviranno al montaggio e allo smontaggio di un sovrapponte per trasporti eccezionali.

PONTEDERA – Due notti di chiusura al traffico sulla via Tosco Romagnola Est, all’altezza del ponte di Pietroconti, per consentire il montaggio e il successivo smontaggio di un sovrapponte provvisorio necessario al passaggio di trasporti eccezionali.

L’interdizione riguarderà entrambi i sensi di marcia, nel tratto in corrispondenza dell’intersezione con via di Montecastello, nelle seguenti fasce:

Dalle 21 di giovedì 26 novembre alle 5 di venerdì 27 novembre .

. Dalle 21 di giovedì 3 dicembre alle 5 di venerdì 4 dicembre.

Per i veicoli provenienti da ovest e diretti verso Pietroconti sarà indicato un percorso alternativo attraverso via di San Gervasio, via del Pietriccio, via di Montecastello e via di Montevisi, con ricongiungimento alla viabilità in direzione della Fi-Pi-Li.

Sarà possibile utilizzare anche la Fi-Pi-Li, entrando a Pontedera e uscendo a Montopoli Valdarno. Per chi arriva da est ed è diretto verso La Rotta sono previsti percorsi analoghi, anche attraverso la superstrada in direzione opposta.

Limitazioni specifiche interesseranno i mezzi pesanti: alla rotatoria tra viale Asia, in zona Melograno, e via Tosco Romagnola Est, sarà vietato il transito verso Pietroconti ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, fatta eccezione per quelli diretti alle attività produttive della zona industriale La Bianca.

Nel tratto tra la rotatoria e il centro abitato di Pietroconti saranno mantenuti alcuni accessi per residenti, titolari e clienti delle attività commerciali e di somministrazione, secondo quanto previsto dall’ordinanza e dalla segnaletica.

Anche via di Montecastello subirà modifiche temporanee, con l’istituzione del doppio senso e del senso unico alternato regolato da movieri nel tratto interessato.

I provvedimenti sono stati disposti dalla Polizia Locale dell’Unione Valdera, su richiesta della società Trasporti F.lli Rondi per conto della F.lli Zanoletti. Sono esclusi dalle limitazioni i mezzi di soccorso e di emergenza e i veicoli delle Forze di polizia in servizio.

Segnaletica temporanea e personale incaricato guideranno gli automobilisti nei principali punti di deviazione. L’invito è a programmare gli spostamenti e seguire i percorsi alternativi indicati.

Last modified: Novembre 18, 2026