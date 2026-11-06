Ponsacco, 1,5 milioni per la cassa di espansione sul rio San Giorgio

Written by Redazione• 2:13 pm• Ponsacco, Attualità, Eventi/Spettacolo

L’opera punta a ridurre il rischio di allagamenti a Villaggio XVII Luglio. In preparazione il progetto di fattibilità: previsto un invaso da circa 35mila metri cubi.

PONSACCO– Arrivano 1,5 milioni di euro per realizzare una cassa di espansione sul rio San Giorgio, destinata a mitigare il rischio di allagamenti nel centro abitato di Villaggio XVII Luglio.

Le risorse provengono dal Dipartimento nazionale della Protezione civile e rientrano nel programma degli interventi per il superamento dell’emergenza provocata dagli eventi meteorologici di ottobre e novembre 2023.

La cassa di espansione sarà progettata per trattenere temporaneamente le acque di piena e rilasciarle in modo controllato, riducendo le portate che raggiungono l’area urbanizzata a valle.

È in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. L’ipotesi prevede uno sbarramento trasversale al corso d’acqua, lungo circa 150 metri e alto 4, con una bocca di regolazione dotata di paratoie mobili e una soglia di sfioro. La capacità prevista è di circa 35mila metri cubi d’acqua su una superficie di 2,3 ettari.

«L’intervento consentirà di affrontare le criticità idrauliche del rio San Giorgio, riducendo il rischio di esondazioni nell’area urbanizzata di valle», dichiara Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, sottolineando il valore degli investimenti nella prevenzione.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Gabriele Gasperini, che ricorda il lavoro svolto con l’assessore ai Lavori pubblici Leonardo Mattolini, il Consorzio e i proprietari dei terreni interessati.

«Si tratta di un progetto che aveva subito una battuta d’arresto e al quale, fin dal primo giorno del nostro insediamento, abbiamo voluto imprimere un impulso decisivo», afferma Gasperini. Il sindaco inserisce l’opera in un programma più ampio di riduzione del rischio idraulico, richiamando il rafforzamento degli investimenti nella Protezione civile e della pulizia periodica delle caditoie.

Comune e Consorzio ringraziano il Dipartimento nazionale della Protezione civile per il finanziamento, che consentirà di portare avanti la progettazione e la realizzazione dell’intervento.

Last modified: Novembre 6, 2026