Written by Redazione• 10:58 am• Pomarance, Cultura, Eventi/Spettacolo

Durante l’ora di Elettrotecnica, la classe ha partecipato a un webinar su monete digitali, risparmio e sicurezza online, mettendosi alla prova con quiz e sfide.

POMARANCE- Giovedì 26 novembre la classe quinta dell’ITIS «A. Santucci» ha partecipato a una lezione online sulle criptovalute, promossa da Findomestic in collaborazione con Scuola.net. L’incontro si è svolto durante l’ora di Elettrotecnica, con il professor Mirko Gazzarri, e rientra nelle attività di educazione civica e orientamento in uscita della classe.

Il webinar ha affrontato le opportunità e i rischi legati alle criptovalute, con approfondimenti sul risparmio e sulla sicurezza digitale. Studentesse e studenti hanno potuto verificare le proprie conoscenze e confrontarsi durante la diretta attraverso quiz, domande e sfide sulla piattaforma Genially.

La lezione fa parte di «PerCorsi Young – Findomestic», un ciclo di incontri dedicato all’educazione finanziaria e alle scelte economiche quotidiane.

Last modified: Novembre 27, 2026