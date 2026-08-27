POC, Rollo replica al sindaco: “Meno richiami alle elezioni e più risposte nel merito”

Written by Redazione• 12:59 pm• Cascina, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia, in merito al confronto sul Piano Operativo Comunale (POC) e alle recenti dichiarazioni del sindaco.

«Quando si parla del Piano Operativo Comunale, il sindaco risponde parlando delle elezioni. Quando gli si chiede di entrare nel merito, ricorda il risultato elettorale. A questo punto viene da chiedersi se stiamo discutendo il futuro urbanistico di Cascina o se siamo ancora fermi alla scorsa campagna elettorale».

È la replica di Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia, al recente intervento del sindaco.

«Il nostro gruppo ha fatto una cosa molto semplice: ha studiato il POC e presentato le proprie osservazioni nei tempi previsti. Nessuna polemica preventiva e nessuna passerella sui giornali. Abbiamo svolto il nostro lavoro istituzionale».

Secondo Rollo, il richiamo al consenso elettorale non risponde alle questioni sollevate dall’opposizione. «I voti non risolvono i problemi del traffico, non mettono in sicurezza il territorio dal rischio idraulico, non danno una prospettiva economica alla città e, soprattutto, non sostituiscono il confronto in Consiglio comunale».

«Essere stati eletti non significa aver ricevuto una delega in bianco per tutta la legislatura – prosegue –. Il consenso si misura il giorno del voto, mentre la capacità di amministrare si dimostra quotidianamente, rispondendo nel merito delle proprie decisioni».

Rollo ribalta quindi l’accusa di essere già in campagna elettorale. «È il sindaco a riportare ogni discussione alle elezioni. Noi parliamo di POC, lui di voti; noi di documenti, lui di consenso; noi del futuro di Cascina, lui sembra ancora fermo alla scheda elettorale».

Il capogruppo richiama poi la professione del primo cittadino: «Visto che il sindaco nella vita fa il professore, gli ricordiamo che in democrazia non esiste una pagella valida per sempre. Il risultato elettorale non mette al riparo dalle domande, dalle critiche e dal controllo delle opposizioni».

Sul Piano Operativo, Rollo chiede che siano rispettate le prerogative del Consiglio comunale. «Non può essere il sindaco a stabilire unilateralmente i tempi di un’approvazione che spetta al Consiglio. Le commissioni devono poter lavorare, i consiglieri devono avere il tempo di approfondire e le osservazioni devono essere valutate, comprese quelle dell’opposizione».

Critiche anche ai consiglieri di maggioranza, accusati di non intervenire nel dibattito. «Sono stati eletti per rappresentare i cittadini, non per limitarsi a seguire il calendario deciso dal sindaco e dal Partito Democratico, a meno che non si sentano semplicemente pedine al servizio del partito».

«Al sindaco diciamo: meno nostalgia per le urne e più risposte sui problemi. Il POC non si approva con i risultati elettorali e Cascina non si governa con i comunicati sul consenso. Se vuole parlare di elezioni faccia pure; noi continueremo a parlare di Cascina e, soprattutto, a leggere gli atti», conclude Rollo.

Last modified: Agosto 27, 2026