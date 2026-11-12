Più caldo e piogge estreme più intense: l’Università di Pisa ricostruisce settant’anni di clima

Written by Redazione• 1:33 pm• Pisa, Attualità, Cultura

Lo studio di Monica Bini e Marco Luppichini analizza il periodo 1950–2020. L’intelligenza artificiale ha permesso di colmare le lacune delle serie storiche e confrontare i dati su tutto il territorio nazionale.

PISA- Temperature in aumento in tutta Italia, diminuzione delle piogge in ampie aree del Paese e precipitazioni giornaliere estreme più intense, soprattutto nel Nord-Est e lungo l’Appennino settentrionale. È il quadro delineato da uno studio di Monica Bini e Marco Luppichini, del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, pubblicato sulla rivista Theoretical and Applied Climatology.

Grazie all’intelligenza artificiale, i ricercatori hanno ricostruito l’andamento del clima italiano dal 1950 al 2020, integrando le informazioni di serie storiche spesso incomplete e difficili da confrontare.

L’aumento delle temperature medie emerge soprattutto sulle Alpi e sull’Appennino centrale, dove in alcune aree i tassi di riscaldamento hanno superato gli 0,4 gradi per decennio, con incrementi nell’intero periodo fino a circa 3 gradi. Le temperature massime sono invece cresciute maggiormente nel Mezzogiorno e nelle isole, con aumenti fino a 0,4 gradi per decennio.

Sul fronte delle precipitazioni, lo studio rileva una diminuzione delle quantità mensili in ampie zone del Nord-Ovest e del Mezzogiorno, soprattutto in Sicilia e Calabria, e lungo buona parte della dorsale appenninica. Le riduzioni sono intorno ai 4 millimetri per decennio delle precipitazioni cumulate mensili.

Contemporaneamente, le piogge giornaliere estreme si sono intensificate, in particolare nel Nord-Est e sull’Appennino settentrionale, con aumenti fino a 2 millimetri per decennio.

«La diminuzione delle piogge complessive e l’intensificazione degli eventi estremi pone il problema di gestire le risorse idriche e ridurre il rischio di alluvioni», sottolinea Monica Bini. La ricostruzione, spiega la ricercatrice, offre una base per valutare i cambiamenti nelle diverse aree del Paese e orientare la pianificazione territoriale in funzione delle vulnerabilità locali.

Il lavoro è partito dalle osservazioni disponibili sul portale SCIA dell’ISPRA, relative a circa 11mila stazioni per le precipitazioni mensili e 5mila per le temperature. Un patrimonio ampio, ma frammentato: soltanto circa 120 stazioni termometriche e 650 pluviometriche coprono l’intero periodo, presentando comunque interruzioni.

L’intelligenza artificiale ha consentito di stimare i valori mancanti attraverso le osservazioni delle stazioni vicine, ottenendo serie continue e confrontabili nel tempo e tra territori.

I dati sono liberamente consultabili e scaricabili sulla piattaforma AIClimate, a supporto degli studi climatici, della modellazione idrologica e della valutazione dei rischi. Lo studio è disponibile sulla rivista Theoretical and Applied Climatology.

Last modified: Novembre 12, 2026