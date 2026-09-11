Pisa – Virtus Entella: le pagelle firmate Giovanni Manenti

Written by Redazione• 11:57 pm• Pisa SC

CONFENTE 5,5 – Il conto è presto fatto, quattro tiri nello specchio della porta ed ‘altrettante reti subite, anche se l’estremo difensore nerazzurro è sicuramente il meno colpevole nel naufragio della difesa, a suo carico si può solo addebitare l’incomprensione con Canestrelli che determina la terza rete che, di fatto, chiude l’incontro..

CALABRESI 5 – Non fa mancare il suo dinamismo ed il “lanciare il cuore oltre l’ostacolo”, ma anche lui si fa coinvolgere dalla disastrosa serata del reparto difensivo, senza riuscire a trasmettere ai compagni quella concentrazione necessaria in un tale frangente (dal 73′ Primasso 6 – voto di incoraggiamento per il 20enne difensore al suo esordio tra i Cadetti che lo vede confezionare il suo primo assist, al pari della prima ammonizione)

CANESTRELLI 4,5 – Serata da dimenticare per il centrale nerazzurro che festeggia nel peggiore dei modi il suo 26esimo compleanno, dimostrando di non essere un regista difensivo come necessiterebbe secondo i dettami calcistici di Mister Bianco, quasi sempre fuori posizione con in più la compartecipazione diretta alla terza rete (dal 46′ Caracciolo 6 – subentrato allorquando la barca era già quasi del tutto affondata, quantomeno fornisce un po’ di sicurezza alla difesa con un paio di chiusure da par suo, sicuramente lanciando un messaggio al tecnico circa il suo utilizzo)

COPPOLA 4,5 – Nella Conferenza Stampa prepartita, il tecnico aveva invitato ad “andarci piano” con il 21enne difensore ed i fatti, purtroppo, gli hanno dato ragione, rimanendo anch’egli coinvolto in una prestazione che ha visto gli avversari fare il loro comodo ogni qualvolta puntavano la nostra area.

VURAL 5,5 – Fa gara odierna conferma la nostra impressione che, al di là delle indubbie qualità tecniche (che, peraltro, esprime a sprazzi …), al centrocampista turco manchi quella grinta e concretezza necessaria in un Campionato duro quale è da sempre la Serie B, in un reparto nevralgico per lo sviluppo della manovra (dal 46′ Zanon 6 – il suo ingresso necessario per presidiare la fascia destra dopo l’espulsione di Leris e l’ex della Carrarese svolge il suo compito senza sbavature)

LEONE 6 – Le situazioni tattiche lo portano spesso ad abbassarsi sulla linea difensiva per avviare l’azione di gioco, e non si può dire che l’ex della Juve Stabia lasci a desiderare, trovandosi peraltro nello scomodo ruolo di unico in mezzo a due avversari nell’azione del secondo goal che indirizza l’incontro in favore degli ospiti.

CORREIA 6,5 – Il migliore in casa nerazzurra, mantiene qualità di rendimento durante l’intero incontro, impreziosita altresì dalla splendida conclusione dal limite per il suo primo centro all’ombra della Torre Pendente.

ANGORI 5,5 – Al di sotto delle abituali prestazioni, disputa un primo tempo discontinuo e poco ordinato, spesso senza trovare una giusta posizione in campo, leggermente migliore la ripresa, in cui è l’unico a proporre dei cross in area.

LERIS 4- Mai entrato veramente in partita, “completa l’opera” con un intervento assolutamente fuori luogo poco dopo la mezz’ora di gioco sullo 0-2 che gli costa il rosso diretto e, di conseguenza, consegna la gara agli avversari..

PETAGNA 6 – La sua migliore prestazione da inizio Campionato, penalizzato dal Direttore di gara rispetto agli interventi a suo danno dei difensori avversari, ha sul piede la palla del possibile 1-1 che avrebbe modificato l’andamento della serata, ma la sua conclusione trova l’opposizione di Del Frate che compie un intervento eccezionale (dal 46′ Pittarello 6 – si danna l’anima nei soventi “corpo a corpo” con i difensori liguri, va anche una volta al tiro trovando la risposta dell’estremo difensore avversario e, nel complesso, appare in crescita)

TRAMONI 5 – Brusco passo indietro per l’esterno corso rispetto alla buona prestazione di domenica scorsa, non riesce quasi mai a superare il suo diretto marcatore, così come a trovare lo spazio per andare al tiro, limitandosi ad un paio di cross senza pretese, tanto da indurre il tecnico a sostituirlo nell’intervallo (dal 46′ Moreo 6 – al rientro.dopo l’infortunio per l’esordio in Campionato, dimostra la consueta buona volontà al servizio della causa, una volta recuperata la piena condizione riteniamo possa risultare utile nelle rotazioni del Mister)

BIANCO 5 – Al di là degli errori dei singoli, non riusciamo a capire come si possa prendere il secondo goal con tutti e quattro i difensori schierati nella metà campo avversaria, una circostanza su cui il tecnico dovrà riflettere, oltre a valutare (assieme alla Dirigenza) le qualità dei difensori a disposizione per il modulo di gioco adottato, anche al fine di eventuali interventi sul mercato.

Last modified: Settembre 12, 2026